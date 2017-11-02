سید کمالالدین شهریاری در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات خرما و نخلداران استان بوشهر در زمینه فروش محصول اظهار داشت: یکی از معضلات اصلی در عرصه کشاورزی ضعف دولت و سازمان تعاون روستایی در مدیریت محصولات کشاورزی است.
وی اضافه کرد: کشاورز محصول را تولید میکنید ولی در بخش بازار با مشکل روبرو میشود به گونهای که محصول تولید شده توسط کشاورز را دلالان و واسطهها با قیمت ارزان میخرند و با قیمت بسیار بالایی به فروش میرساند.
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با این وضعیت هم کشاورز ناراضی است و هم مصرف کننده، چون بین کشاورز و مصرف کننده یک سری حلقههایی است که این حلقهها را دلالان پر میکنند و باعث میشود تا مبلغ بالایی به جیب دلالان برود.
وی ادامه داد: دولت و سازمان تعاون روستایی باید فعالتر عمل کنند و با تقویت تعاونیها بعد از تولید محصول، در زمینه برداشت و جمعآوری محصول، حفظ و نگهداری و سردخانه محصول و فروش محصول مشارکت کنند و جای واسطهها را پر کنند و اجازه ندهند محصول با قیمت پایین از کشاورز خریداری و به قیمت گرانی به مصرف کننده برسد.
تعاونیها فعال و تقویت شوند
شهریاری با تاکید بر اینکه تعاونیها باید فعال و تقویت شوند، افزود: تعاونیها هم جمعآوری و نگهداری را انجام دهند و محصول را به مرور وارد بازار کنند؛ نه اینکه دلالان محصول را در باغ خریداری کنند و آن را انحصاری ببرند و بسته بندی کرده و به هر قیمتی به مصرف کننده بدهند.
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در مورد مشکلات بی آبی محصولات کشاورزی نیز بیان کرد: خرما در مقایسه با سایر محصولات آببر، خیلی آبر بر نیست.
وی گفت: در شهرستانهای دشتی و تنگستان نخیلاتی داریم که به صورت دیم نگهداری میشوند و آب حاصل از بارندگی سالانه برای آنها کافی است و خیلی برای مصرف ندارند. ولی باز هم گونههای دیگری وجود دارد که آب کمتری مصرف میکنند و جهاد کشاورزی باید کشاورزان را به استفاده از این گونهها ترغیب کند. نخیلاتی کاشت شوند که در مقابل بی آبی مقاومت بیشتری داشته باشند.
معیشت کشاورزان تامین شود
شهریاری در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد مشکلات کشاورزان و کوچ از روستاها به شهر و بروز پدیده حاشیهنشینی بیان کرد: وقتی که کشاورز در زمینی که در اختیار دارد و از شغل کشاورزی نمیتواند امرار معاش کند و زندگی او تامین نمیشود و از طرفی این زمینها استعداد تبدیل به شهرکهای توریستی و یا ویلای تفریحی داشته باشد کشاورز زمین را فروخته و در شهرها میتواند خانهای را اجاره و یا رهن کند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع پدیده خطرناکی است. تولیدات کشاورزی و زراعی جزو محصولات استراتژیک هر کشور است و باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار بگیرد تا معیشت کشاورزان تامین شود.
مدیریت زنجیره تولید تا مصرف
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید برای سودآوری بخش کشاورزی تلاش کند. باید تعاونیهای کشاورزی شکل بگیرد و تقویت شود و زنجیره تولید تا مصرف را خود کشاورزان و تعاونیهای کشاورزی مدیریت کنند.
وی افزود: تولید و برداشت و انبار و توزیع توسط کشاورزان انجام شود تا محصول را با قیمت مناسب که هم برای کشاورز خوب باشد و هم برای مصرفکننده نهایی بتوانند به فروش برسانند.
شهریاری تاکید کرد: کشاورز را نسبت به شغلش امیدوار و راضی نگه دارند تا زندگی و معاشش تامین شود تا نیازی به مهاجرت به شهر نداشته باشد.
نظر شما