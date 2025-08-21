داستان مردی که با اکران سیار زندگی کودکان روستا را رنگی کرد

امیرحسین اسیوند مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیتش عنوان کرد: در حال حاضر تدوین مستند «یار مهربان» به پایان رسیده است یعنی تمام کارهای فنی پس‌تولید آن تمام شده و آماده پخش است. قصد داریم با این مستند در جشنواره «سینماحقیقت» و سایر جشنواره‌های داخلی و خارجی ثبت‌نام کنیم.

وی درباره مخاطب این مستند گفت: از آنجایی که فضای کار، فضایی مهربانانه و مربوط به کودکان و نوجوانان است، طبیعتاً بخش مهمی از جشنواره‌هایی که اثر را به آنها ارسال می‌کنیم، مربوط به آثار کودک و نوجوان خواهند بود. به عبارت هدفمندتر، مخاطب اصلی فیلم کودک و نوجوان است. البته اثر از نظر ساختار فرمی و روایی، کاری است که مخاطب عام را نیز به خود جذب می‌کند و الزاما و انحصارا مختص کودک و نوجوان نیست، اما با هدفی معطوف به آنها ساخته شده است.

این مستندساز درباره داستان «یار مهربان» توضیح داد: «یار مهربان» داستان فردی است که دنیای کودکان یک روستا را رنگین کرد. این مستند درباره مردی است که از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با یک کتابخانه سیار، نزدیک به ۳۰ سال برای کودکان روستاهای استان چهارمحال و بختیاری، کتاب و فیلم می‌برد. کتاب‌های داستان مربوط به انتشارات کانون بودند و فیلم‌ها نیز با استفاده از حلقه‌های فیلم و دستگاه آپارات برای کودکان به نمایش درمی‌آمد.

وی درباره ایده این مستند تصریح کرد: ایده این کار تقریباً از کودکی با من بود. بخشی از مستند «یار مهربان» به کودکی خودم مربوط می‌شود چرا که ما در یکی از همین روستاها زندگی می‌کردیم و آقای شاه‌قلیان (شخصیت اصلی مستند) برای ما کتاب و فیلم می‌آورد. در روزگاری که در روستایی دور زندگی می‌کردیم و شاید بسیاری از کودکان در بیست و چند سال پیش تلویزیون هم نداشتند، آوردن این فیلم‌ها به روستای ما و پخش آن با دستگاه آپارات، برایمان هیجان‌انگیز و شگفت‌انگیز بود.

این مستندساز ادامه داد: به نوعی می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل علاقه‌مندی من به سینما و فیلمسازی، حضور وی و آوردن آن فیلم‌ها بود. سال‌ها با این قصه زندگی کردم تا اینکه برای مدتی طولانی خبری از او نداشتم. سال‌ها نمی‌دانستم که وی از طرف کانون بود. پس از چند سال، موفق شدم او را پیدا کنم و مستندی درباره‌اش بسازم. او با من همکاری کرد و فیلمبرداری در مقاطع مختلف نزدیک به یک سال به طول انجامید.

اسیوند درباره فرم این مستند توضیح داد: این مستند فضایی بسیار نوستالژیک دارد و من خودم «یار مهربان» را نسبت به تمام آثار دیگری که ساخته‌ام، بسیار دوست دارم چرا که این فیلم از فرم سینمایی برخوردار است، تصاویر نوستالژیک، بازسازی‌ها و آرشیو بسیار خوب و جذابی دارد که با کمک تیم خوبی که داشتیم، توانستیم آن را ارائه کنیم. احساس می‌کنم مخاطب، این مستند و این نوع کار را می‌پسندد و دوست دارد؛ چرا که هم فضای قصه‌گویی دارد و هم حس نوستالژیک دارد. همچنین حس و حال خوب کودکان و دنیای آنها با شخصیت «یار مهربان»، دنیایی قشنگ و جذاب ساخته است.

وی درباره پخش و اکران این مستند عنوان کرد: با توجه به اینکه تهیه‌کننده حقوقی اثر، مرکز مستند سوره است، برنامه‌هایی برای اکران آن دارند. اما پیش از جشنواره «سینماحقیقت» نمی‌توانیم اکران جدی داشته باشیم. با این حال فکر می‌کنم قبل از جشنواره در حد یک اکران خصوصی با حضور شخصیت اصلی اثر و برخی از کودکانی که مخاطب مستند هستند، داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: بسیار امیدوارم که بتوانیم اکران‌های سیاری در بسیاری از روستاها برگزار کنیم، به سبکی که خود فیلم به آن می‌پردازد. یعنی با کمک اکران سیار «یار مهربان» را در روستاها و شهرهایی مختلف اکران کنیم تا کودکان سراسر کشور بتوانند این فیلم را ببینند.