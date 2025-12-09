به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای تشریح عملکرد مرکز مستند سوره با حضور محمدرضا امامقلی مدیر مرکز مستند سوره امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر در سازمان سینمایی سوره برگزار شد.

امامقلی در ابتدای این نشست بیان کرد: سال گذشته اعلام کردیم که می‌خواهیم فعالیت‌های فراتهران را تقویت کنیم که ماحصل آن تولید چند مستند بود. همچنین سال گذشته سعی کردیم در حوزه توسعه مخاطب تجربیاتی را رقم بزنیم.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که در حکمرانی تولید مستند در ایران ما نیازمند هم‌افزایی جدی هستیم و به جرات می‌گویم که اگر همین‌ روند را ادامه دهیم، نمی‌توان امیدی به تحول داشت. ما امسال در کشور سال خاصی را پشت سر گذاشتیم و در جنگ ۱۲روزه در تولید مستند آرایش سیستماتیک نداشتیم. در طول و بعد از جنگ ۱۲روزه نهادهای متولی مستند هیچ جلسه‌ای باهم نداشتند که بررسی کنند چگونه این روزها را باید روایت کنند.

مدیر مرکز مستند سوره با اشاره به اینکه چهار اثر درباره در جنگ ۱۲روزه تولید کرده‌اند، بیان کرد: مستند «موتورسواران» سال گذشته در سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی تولید شد و تلاش کردیم اتفاق ویژه‌ای را در حوزه توسعه مخاطب رقم بزنیم و سعی کردیم مستند را به دست کسانی برسانیم که ارتباط چندانی با سینمای مستند ندارند. درنتیجه ۱۲۰ اکران سیار در سراسر کشور برگزار کردیم و بیش از ۱۵ هزار نفر مخاطب این اکران‌ها بودند.

امامقلی بیان کرد: تجربه دوم ما در توسعه مخاطب، اکران آنلاین مستند «شگرد» در تلوبیون بود که در همین سه هفته حدود ۵۰ هزار مخاطب داشته است. مستند «شگرد» سال گذشته از جشنواره فیلم فجر سیمرغ دریافت کرد و همچنین جوایز معتبر دیگری نیز دریافت کرد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مخاطب گفت: مهم‌ترین ماموریت ما در سال ۱۴۰۵ این است که قبل از تولید مستند به فکر مخاطب آن باشیم. ما مستند نمی‌سازیم که آرشیو کنیم یا صرفا در گروه «هنر و تجربه» اکران شود بلکه در سال آینده برنامه جدی برای ارائه آثارمان داریم. همچنین قصد داریم با کمک وزارت آموزش و پرورش اکران مستند را مدارس را آغاز کنیم و به امید خدا «شگرد» اولین مستندی است که ما قصد داریم در مدارس اکران‌ کنیم.

امامقلی درباره آثار مرکز مستند سوره در «سینماحقیقت» توضیح داد: هفت مستند امسال ما در جشنواره «سینماحقیقت» تنوع موضوعی و قشر تولیدکننده دارند و ما مستندساز بانو هم داریم. امسال مستند «رویای ناتمام» درباره تیم ملی فوتسال بانوان است که موضوعی جسورانه به نظر می‌رسد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد کم تولیدات مرکز و ساخت مستند برای نوجوانان گفت: مستند «شگرد» درباره نوجوانان است و مشکل ما این است که مستندسازان هنوز زبان نوجوانان را نمی‌شناسند درنتیجه نمی‌توانند برای نوجوانان مستند تولید کنند. کمیت یکی از مولفه‌های قوی بودن است اما کیفیت نیز مهم است. فیلم‌های امسال ما در «سینماحقیقت» از نظر محتوا و کیفیت بسیار جلوتر از آثار سال گذشته است.

این مستندساز درباره مسیر حمایتی مرکز مستند سوره از طرح‌ها توضیح داد: مهم‌ترین روش مرکز مستند سوره دریافت طرح از مستندسازان است و ما دوست داریم که با مستندسازان درباره طرح صحبت و درباره میزان حمایت مالی صحبت کنیم. به طور مثال جعفر صادقی درحال تولید «شگرد» بود، به مرکز مراجعه کرد و ما از ادامه پروژه با افتخار حمایت کردیم.

وی در انتقاد نسبت به تولیدات زیاد سازمان سینمایی سوره درباره شهید علی هاشمی اظهار کرد: ما با افتخار درباره شهید علی هاشمی و دیگر مفاخر کشور فیلم می‌سازیم. تولید مستند «قرارگاه سری نصرت» نیز همزمان با سریال «اشک‌هور» آغاز شد اما سریال و فیلم سینمایی آن زودتر از مستند پخش شدند.