ماجرای ساخت مستندی درباره فیلم ساموئل خاچیکیان که ۲۵ سال طول کشید!

نادر طریقت تهیه‌کننده، کارگردان و مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم جدید خود توضیح داد: فیلم سینمایی «پرکندن مرغ کشته نشده» به کارگردانی امیرعلی مکرمی‌نژاد و تهیه‌کنندگی من آماده نمایش است. بازیگران این فیلم غالباً از هنرمندان جوان هستند و یکی از نقش‌های اصلی را پسرم، امین طریقت ایفا کرده است.

وی افزود: برای این فیلم درخواست پروانه نمایش داده‌ایم و در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز ثبت نام کرده‌ایم.

این مستندساز درباره داستان فیلم گفت: این فیلم درباره سه جوان دانشگاهی است که یکی استاد دانشگاه و ۲ تن هم دانشجویانش هستند. این ۳ نفر تقریباً هم‌سن‌وسال هستند و با مشکلات شغلی متعددی روبه‌رو می‌شوند. آنها برای تأمین معاش و گذران زندگی، به ناچار به مشاغل بسیار پایین و دشوار تن می‌دهند. این فیلم به بررسی ماجراهای زندگی این سه نفر، خانواده‌هایشان و همچنین مسائل اجتماعی ایران می‌پردازد و در زمره آثار اجتماعی قرار می‌گیرد.

طریقت درباره ساخت مستند «مهمانی در بهشت» تصریح کرد: در حال حاضر مشغول کار روی مستندی درباره فیلم «شب‌نشینی در جهنم» هستم که حدود ۲۵ سال است روی آن کار می‌کنم و اکنون در مرحله تدوین قرار دارد. نام این مستند «مهمانی در بهشت» است. فیلم «شب‌نشینی در جهنم» حدود ۷۰ سال پیش ساخته شده و کارگردانی آن به آقای خاچیکیان نسبت داده می‌شود، هرچند در تیتراژ نام آقای مشرف سروری نیز به چشم می‌خورد و آقای مدنی نیز ادعای کارگردانی این فیلم را داشته‌اند. به عبارتی سه نفر ادعای کارگردانی این فیلم را داشته‌اند. من با تمامی این عزیزان، در زمانی که در قید حیات بودند، مصاحبه کرده‌ام.

وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت، انجام تروکاژهای سینمایی در این فیلم است که به گمانم حتی پس از گذشت ۶۰ تا ۷۰ سال، در سینمای ایران تکرار نشده است.

این کارگردان درباره دلیل طولانی شدن زمان تولید این مستند توضیح داد: من در این مستند با افراد مختلفی مصاحبه کردم، به طور مثال آقای ارحام صدر در آن زمان در اصفهان ساکن بودند. ۱۵ سال پیش برای گفتگو با ایشان به اصفهان رفتم و یا آقای حسین مدنی که باید تحت شرایط خاصی با ایشان مصاحبه می‌شد. همچنین، برخی از بازیگران مانند آقای زکریا هاشمی که نقش یکی از شیاطین جهنم را بازی می‌کرد، اما متأسفانه تنها کسی بود که درباره این پروژه صحبت نکرد. یکی از شیاطین دیگر نیز به شغل قهوه‌فروشی در محدوده لاله‌زار مشغول شده بود که پس از یافتن وی، با او مصاحبه کردم.

طریقت در ادامه عنوان کرد: متأسفانه حمایت لازم از سینمای مستند به عمل نمی‌آید. دست‌کم از افرادی مانند ما که به صورت مستقل فعالیت می‌کنیم، پشتیبانی نمی‌شود. در مقابل، افرادی که در گروه‌های خاصی قرار دارند، با بودجه‌های کلان به ساخت آثاری می‌پردازند که حتی تماشای پانزده دقیقه از آنها نیز دشوار است، اما به دلیل ارتباطات، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: درصدد هستیم تا تدوین نهایی «مهمانی در بهشت» را به اتمام برسانیم و امیدوارم امسال، به لطف خداوند، کار به پایان برسد.

طریقت در پایان متذکر شد: فیلم قبلی من درباره آقای ملک‌مطیعی به نام «ابر مرد سینما» در آن زمان با ۲۰۰ اصلاحیه مواجه شد اما پای فیلم ایستادم و نهایتاً سال ۱۴۰۲ در «هنروتجربه» اکران شد. مسلماً در صورت نیاز پای این فیلم هم می‌ایستم تا به اکران برسد.