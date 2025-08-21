  1. دانش و فناوری
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

ماهواره زیستی روسیه با موش و مگس میوه به فضا رفت

ماهواره زیستی Bion-M No۲ همراه یک موشک سایوز از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرتاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، همراه با ماهواره زیستی روسیه، ۷۵ موش، هزار مگس میوه، انواع مختلفی از میکروب‌ها، سلول‌های کشت‌شده و همچنین دانه‌های گیاهان به فضا فرستاده شدند.

همانطور که از نام ماهواره مشخص است، این دومین ماموریت Bion-M در تحقیقات پزشکی روسیه است و جایگزین برنامه پیشین Bion این کشور به‌شمار می‌رود. آخرین ماموریت اصلی Bion در سال ۱۹۹۶ میلادی انجام شده بود.

ماهواره Bion-M۱ در آوریل ۲۰۱۳ به فضا پرتاب شد و مجموعه‌ای از موجودات زنده را به مدت ۳۰ روز در مدار زمین قرار داد. این محموله شامل خزندگان، دوزیستان، جوندگان، نرم‌تنان، ماهی‌ها، حشرات، باکتری‌ها، گیاهان و سلول‌های کشت‌شده حیوانی بود.

ماموریت Bion-M۲ قرار بود در سال‌های ۲۰۱۶ یا ۲۰۱۷ انجام شود، اما به دلیل مجموعه‌ای از تأخیرها به تعویق افتاد. این ماهواره نیز مانند نسخه پیشین خود، به مدت یک ماه در مدار زمین حرکت خواهد کرد، اما این بار مدار آن متفاوت است؛ این مدار از بالای قطب‌ها عبور می‌کند و نسبت به Bion-M۱ بیشتر در معرض تابش اشعه‌های کیهانی قرار می‌گیرد.

پس از اتمام عملیات، کپسول حاوی محموله به زمین بازمی‌گردد و به آزمایشگاه منتقل می‌شود. محققان ارگانیسم‌های مختلف موجود در محموله را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شیوا سعیدی

