موشک شرکت فایرفلای طی آزمایشی منفجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این شرکت دربیانیه ای نوشت: طی آزمایش در واحد بریگز فایرفلای در تگزاس، بوستر نخست موشک آلفا فلایت۷ دچار مشکلی شد که در نتیجه آن بوستر از بین رفت. پروتکل های ایمنی متناسب پس از آن اجرا شدن و تمام پرسنل ایمن هستند. این شرکت مشغول ارزیابی خسارات وارده به سکوی آزمایش بوستر اول است و سایر تأسیسات تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند.

رویداد مذکور مانعی دیگر برای فایرفلای است که طی عملیات پرتاب آلفا در آوریل گذشته نیز با شکست روبرو شد. طی عملیات آن بوستر نخست آلفا مدت کمی از پرتاب جدا شدن از قسمت بالایی از هم پاشید. این رویداد به دماغه موتور آسیب زد و به از بین رفتن ماهواره LM 400 شد.

شرکت Firefly منشأ مشکل را افزایش گرما در بوستر شناسایی کرد، که ناشی از پدیده‌ای به نام«جداشدگی جریان ناشی از دود خروجی» بود. در اوایل ماه جاری، سازمان هوانوردی فدرال ایالات متحده (FAA) نتایج تحقیقات این شرکت درباره این ناهنجاری و برنامه کاهش ریسک آن را پذیرفت و به این ترتیب مجوز پرتاب دوباره را برای موشک آلفا صادر کرد.

آلفا یک موشک دو قسمتی است و ارتفاعی معادل ۲۹.۶ متر (۹۶.۷ فوت) دارد که نخستین‌بار در سپتامبر ۲۰۲۱ پرتاب شد. از شش پرتاب مداری آن تاکنون، تنها دو مورد کاملاً موفق بوده‌اند.