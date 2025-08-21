دوجاریک: تصویب شهرکسازی در منطقه E1 کرانه باختری محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: آنتونیو گوترش، دبیرکل تصویب ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد شهرکسازی اسرائیلی در منطقه E1 کرانه باختری اشغالی را محکوم می‌کند.

وی تأکید کرد: شهرک‌های اسرائیل در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی نقض حقوق بین‌الملل و در تضاد با قطعنامه‌های سازمان ملل است.

بر اساس این گزارش، گوترش همچنین گفته که ادامه طرح شهرک‌سازی E1 تهدیدی وجودی برای راه‌حل دو دولتی به شمار می‌رود.

دبیرکل بار دیگر از اسرائیل خواست فوراً فعالیت‌های شهرک‌سازی را متوقف کند.

کابینه رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب به‌طور رسمی و نهایی با اجرای طرح شهرک‌سازی در منطقه موسوم به E۱ در قدس شرقی موافقت کرد؛ طرحی که از دهه ۹۰ میلادی بارها به دلیل مخالفت‌های بین‌المللی متوقف شده بود.

به گزارش جنبش «صلح اکنون» که تحرکات شهرک‌سازی را رصد می‌کند، تصویب این طرح با شتابی بی‌سابقه صورت گرفته و شامل احداث بیش از ۳۴۰۱ واحد مسکونی جدید و همچنین ایجاد یک شهرک تازه به نام «عشآهل» با ۳۴۲ واحد است که ساختمان‌های عمومی نیز در آن پیش‌بینی شده است.