برزیل: E۱ تهدیدی برای موجودیت کشور فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه برزیل امروز یکشنبه به طرح اخیر توسعه طلبانه اشغالگران صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اکنش نشان داد و آن را تهدیدی علیه ساکنان اصلی این سرزمین عنوان کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه برزیل در این خصوص آمده است: ما طرح شهرک‌سازی اسرائیل (E۱) را محکوم می‌کنیم و آن را یک اقدام ژئوپلیتیکی می‌دانیم که موجودیت کشور فلسطین را تهدید می‌کند.

این در حالیست که «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد که پروژه E۱ ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن می‌کند.

به گفته این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رام‌الله و بیت‌لحم را قطع خواهد کرد.