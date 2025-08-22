قصه کوتاه چند موسیقی به احترام «روزهای عزیز»؛ باید امیدوار بود!

خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی در سال های اخیر کوشیده اند تا به واسطه بسته های موسیقایی مختلفی که ضبط و عرضه می کنند، آثاری را هم با موضوعات مختلف مناسبتی و مذهبی از جمله رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) پیش روی مخاطبان قرار دهند. آثاری که برخی از آنها با حمایت مجموعه ها و دستگاه های مختلف، برخی به صورت سفارشی و برخی هم از روی حس و علاقه شخصی خود هنرمند تولید شده اند و توانسته اند به تناسب محتوای ارائه شده در معرض قضاوت و استقبال مخاطبان قرار گیرند.

آثاری که قطعا می‌توان هرکدام از آنها را در وقت مقتضی مورد بررسی، کارشناس و نقد منتقدان عرصه موسیقی قرار داد و شرایطی را ایجاد کرد که مسیر توسعه کیفی چنین محصولاتی در ساختار منسجم، منظم و با کیفیت تری طراحی شوند. چارچوبی که می‌توان با اندکی وحدت رویه، مشارکت و نگاه کارشناسی نسبت به تحقق نزدیک به صد در صدی آن امیدوار بود. اما تا وقتی انگیزه های مادی صرف بر سر راه چنین تولیداتی باشد نمی توان به بهبود روند کیفی تولید آثار مناسبتی دل بست، زیرا هم شرایط اجتماعی فعلی و هم کم توجهی مجموعه های سفارش دهنده یا هنرمندان به ماجرای کیفیت موجب شده که در این عرصه فعلا با چالش هایی مواجه باشیم که می بایست برای برون رفت از آن فکرهای اساسی کرد.

آنچه می خوانید و می شنوید، منتخبی از برخی آثار موسیقایی تولید شده اعم از تیتراژ سریال ها و نماهنگ ها در حوزه مرتبط با ایام رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و یا موضوعات محتوایی مرتبط با آن است که طی سال های اخیر به واسطه تلاش هنرمندان یا حمایت مجموعه های فرهنگی هنری در دسترس ارادتمندان پیامبر مهربانی ها و اهل بیت (ع) قرار گرفته اند.

موسیقی فیلم «الرساله»؛ این نوا پایانی ندارد

موسیقی متن و تیتراژ فیلم سینمایی «الرساله» ساخته مصطفی عقاد کارگردان فقید سینما با موسیقی متن موریس ژار بدون تردید در ردیف مهم‌ترین و ماندگارترین آثار موسیقایی مرتبط با تیتراژها و ملودی‌ها قرار می گیرد و اکنون تبدیل به مولفه اصلی معرفی این اثر ماندگار در ذهن مخاطبان چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان شده است.

اثری که مخاطبان ایرانی آن را با عنوان «پیام» و «محمد رسول الله» می‌شناسند و در صدر پرتکرارترین و پرمخاطب ترین آثار پخش شده از رسانه ملی قرار می گیرد و همچنان نیز وقتی بعد از چندصدمین بار پخش می شود جزو محبوب ترین آثار سینمایی مرتبط با شخصیت والای پیامبر گرامی اسلام است که مردم از تماشای آن لذت می‌برند.

یکی از ویژگی هایی که فیلم سینمایی «الرساله» را با تمام اما و اگرهایش نسبت به دیگر آثار سینمایی از این دست متمایز می‌کند، قطعاً موسیقی متن فیلم به آهنگسازی موریس ژار هنرمند فرانسوی است و شنوندگان ایرانی فیلم بدون هیچ شک و تردیدی حین مواجه با نام فیلم، شکل و شمایل غرورانگیز آنتونی کویین در نقش حمزه را در ذهن خود تداعی می‌کنند.

در واقع این موسیقی متن و تیتراژ اثر است که تبدیل به یکی از شناسه‌های مهم فیلم می‌شود؛ یک اثر ماندگار که انگار خودِ تاریخ است و بیانگر نهایت ارادت و احساسات مذهبی که ما ایرانیان می‌توانیم نسبت به پیامبر گرامی اسلام داشته باشیم. گویی موریس ژار کاری کرده که این موسیقی تا پایان دنیا برای ما تمامی نداشته باشد. موسیقی که طراوت و تازگی اش هیچ وقت از ذهن ما پاک نمی‌شود و نخواهد شد.

برای شنیدن بخش هایی از موسیقی متن فیلم «الرساله» به آهنگسازی ژان میشل ژار اینجا را ببینید.

موسیقی فیلم «محمد رسول الله»؛ امتیازهای یک همکاری بین المللی

موسیقی فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به کارگردانی مجید مجیدی و آهنگسازی آی آر رحمانی هم یکی دیگر از بسته های موسیقایی مرتبط با مقام گرامی حضرت محمد (ص) است که توانسته از درجه و رتبه قابل توجهی در میان اثار موسیقایی مرتبط با پیامبر مهربانی ها قرار گیرد.

فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» از محاصره مسلمانان در شعب ابیطالب آغاز می‌شود و به پیش از تولد پیامبر اسلام باز می‌گردد. در این فیلم مخاطب شاهد وقایعی است که پیش از تولد پیامبر اسلام تا ۱۲ سالگی ایشان را در بر می‌گیرد. صحنه‌های وفات مادر رسول اکرم در روستای ابواء و صحنه‌های مربوط به دوران شیرخوارگی و خردسالی پیامبر در روستای سعدیه هم از دیگر بخش‌های فیلم است.

همان طور که پیش تر در گزاره های رسانه ای مربوط به این فیلم اشاره شده بود، هرچه درباره قصه‌های مختلف فیلم سینمایی «محمد رسول الله» بگوییم، بعد از پایان هر قصه، داستان دیگری متولد می‌شود که جای روایت آن شاید بماند برای نگارش در کتاب‌ها و نشریات تخصصی که حرف‌های زیادی درباره این فیلم مهم تاریخ سینمای دارند اما به طور حتم در این چارچوب، موسیقی متن فیلم هم یکی از همین چندین داستان است که توانسته به عنوان یکی از مؤلفه‌های پایداردر قالب یک همکاری بین المللی لقب بگیرد.

یک فرآیند موسیقایی که به واسط هنرمند و خواننده‌ای جهانی به نام ای آر رحمان که در پیشینه فعالیت‌های خود ساخت موسیقی بسیاری از آثار درخشان سینمایی به چشم می‌خورد، توانست در کنار دیگر ویژگی‌های این فیلم سینمایی آنقدر دارای ارزش و اعتبار باشد که آلبوم موسیقی متن فیلم را در قالب یک بسته مجزا روانه بازارهای جهانی فروش محصولات موسیقایی کند.

برای شنیدن بخش هایی موسیقی متن فیلم «محمدرسول الله» به آهنگسازی آی آر رحمان اینجا را بشنوید.

موسیقی سریال «تنها ترین سردار»؛ ملودی که راوی تنهایی شد

یکی از آثار موسیقایی مرتبط با سوگواری روزهای پایانی ماه صفر به ویژه شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، موسیقی سریال ماندگار «تنهاترین سردار» به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده و آهنگسازی مجید انتظامی است.

در این میان یکی از نکاتی که بعد از موسیقی دل‌انگیز و پراقتدار مجید انتظامی روی این سریال به گوش آمد موسیقی تیتراژ این سریال با صدای محمد اصفهانی و همراهی نوازندگانی چیره دست بود.

نوایی روح‌نواز و آسمانی که گویی انجام و طراحی آن فقط از مجید انتظامی و تعدادی اندک از آهنگسازان سینمای ایران برمی‌آید و موجب رنگ‌آمیزی و جذابیت‌های شنیداری مضاعفی می‌شود که می‌تواند فضای ساختاری این گونه آثار تصویری مرتبط با اهل بیت (ع) را تماشایی‌تر کند. آنچنان که با گذشت بیش از ۲۰ سال از ساخت سریال، این موسیقی شنیدنی مجید انتظامی است که جلوتر از بسته تصویری آن در جان و ذهن مخاطب باقی مانده است.

برای شنیدن بخشی از موسیقی متن و تیتراژ سریال «تنهاترین سردار» به آهنگساز مجید انتظامی اینجا را ببینید.

نماهنگ «تصورکن»؛ دراینجا نباید از در و دیوار صحبت کرد

از جمله محصولاتی که طی سال های اخیر به واسطه فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) پیش روی مخاطبان قرار گرفت، نماهنگی به نام «تصور کن» بود.

در این نماهنگ که توسط مرکز موسیقی مأوا تولید شده و شرح حالی از حال و هوای غریبانه قبرستان بقیع و مزار نورانی امام حسن مجتبی (ع) است، صابر خراسانی شاعر و فاطمه عبادی نفر اول برنامه استعدادیابی «عصر جدید» عوامل هنری آن را تشکیل می دهند.

برای تماشای نماهنگ «تصورکن» اینجا را ببینید.

نماهنگ «کریم یعنی حسن»؛ ادای احترام یک نوحه خوان به پیشگاه امام غریب

سید مجید بنی فاطمه از مداحان و ذاکرانی که طی سال های اخیر علاوه بر حضور مستمر در مجالس روضه خوانی اهل بیت (ع) فعالیت هایی را نیز در عرصه ساخت نماهنگ به منصه ظهور رسانده، چندی پیش بود که به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) نماهنگ «کریم یعنی حسن» را منتشر کرد.

در این نماهنگ گروه اجرایی تلاش کرده تا با استفاده از برخی تصاویر مربوط به مجالس سینه زنی شهادت امام حسن مجتبی (ع) که سید مجید بنی فاطمه در آنها به عنوان مداح حضور داشته، فضایی متفاوتی را برای عرض ارادت به امام سوم شیعیان ارائه دهد.

برای تماشای نماهنگ «کریم یعنی حسن» با نوای سید مجید بنی فاطمه اینجا را ببینید.

نماهنگ «بعد از پیغمبر»؛ یک عرض ارادت تصویری در روزهای پایانی ماه صفر

نماهنگ «بعد از پیغمبر» هم عنوان یکی دیگر از آثار متعددی است که در حوزه تولید محصولات مرتبط با رحلت حضرت رسول (ص) منتشر شده است.

در این نماهنگ «مهدی نجفی و عبدالحسین قیومی به عنوان خواننده و مهدی شکارچی به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

برای تماشای نماهنگ «بعد از پیغمبر» اینجا را ببینید.