نامه یک مداح به کریستیانو رونالدو «تماشایی» شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسداللهی مداح کشورمان با انتشار بخش انگلیسی نماهنگ «منجی»، متنی را خطاب به کریستیانو رونالدو فوتبالیست مطرح جهان، با محتوای نجات بخشی امام زمان (عج) نوشت.

اسداللهی که نیمه شعبان گذشته نماهنگ «منجی» را با همکاری مرکز موسیقی مأوا تولید کرده بوده، در این نامه کریستیانو رونالدو را که روحیه دفاع از مظلومان فلسطین دارد، خطاب قرار داد و نوشت:

«سلام رونالدوی عزیز؛ دروازه انگار، یک دنیای دیگه است، باید همه زمین فوتبال را دوید تا لحظه گل زدن، از همه سختی‌ها رها بشی، دنیا به یک دقیقه اضافه‌تر نیاز داره؛ من از تو درخواست دارم تا روی پیراهنت، یا در اقدامی کوچک هم که شده برای منجی بنویسی.

منجی باور همه انسان‌های سختی کشیده جهان و امید کسانی است که تلاش خودشان را کردند، اما حریف دنیا نشدند. منجی، این باور مشترک، قلب‌های مارو به هم نزدیک میکنه و عیسی (ع) و مهدی (عج) هر دو برقرار کننده صلح و عدالت در همه جهانند.

قسم به روزی که عیسی هم با او برمی‌گرده و همه رو به سمت مهدی دعوت میکنه تو همیشه اتفاق‌های شگفت‌انگیز را رقم زدی.»

اسداللهی در این بخش از نماهنگ «منجی» سلبریتی‌های جهان را خطاب قرار می‌دهد که باید به وسیله آنها منجی آخرالزمان یعنی امام زمان (عج) را به مردم شناساند. این شناخت یکی از زمینه‌سازی‌های اصلی برای ظهور است.