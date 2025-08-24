به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تولید و عرضه محصولات موسیقایی در کشورمان همواره دربرگیرنده تنوع در توزیع بوده است. مسیری که هریک از تولیدکنندگان این آثار تلاش کرده اند به فراخور نوع زیستی که در موسیقی دارند، برای حضور جدی در مارکتینگ این حوزه از هنر از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکنند؛ مسیری که تولید «نماهنگ» و «تک آهنگ» بخشی از این تلاش برای استمرار در حیات موسیقایی شان است.

طبیعتا دراین مجال مجموعه ها، تهیه کنندگان و هنرمندانی هم هستند که در حوزه های مناسبتی و مذهبی فعالیت دارند. برخی به طور کامل در این حوزه فعالیت می کنند، برخی بسته به نوع عرض ارادتی که به فضاهای مذهبی دارند و برخی هم به فراخور حضور حرفه ای در عرصه تولید که منجر به انعقاد قراردادهای مالی برای تولید آثار سفارشی می شود، تلاش می کنند تا در کارنامه فعالیت های خود حضور در چنین محصولاتی را هم ثبت و ضبط کنند.

مسیری که آسیب شناسی هریک از آنها دربرگیرنده ملاحظات و تمرکز زیادی است که می تواند در گزاره های رسانه ای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. شرایطی که به دلیل تحولات اجتماعی جامعه ایرانی، روند بسیار تند و سرکش تغییر ذائقه نسل ها، کیفیت، کمیت و بسیاری از موارد دیگر می بایست در فضایی قرار گیرد که قطعا با آنچه در این حوزه شاهد تولید و عرضه آن طی این سال ها هستیم متفاوت خواهد بود. شرایطی که شاید برای نسل دهه شصت و هفتاد جامعه و حتی اقشار مذهبی دربرگیرنده حس و حال عاطفی و خاطره سازی باشد اما ورود به مسیر «تغییر» در گفتمان محتوایی نماهنگ ها و تک آهنگ های مذهبی را امری اجتناب ناپذیر می کند.

با این احوالات با فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع) نگاهی اجمالی به برخی محصولات موسیقایی مرتبط با این ایام گرانقدر داریم که طی سال های اخیر توسط مجموعه ها و هنرمندان مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

آهنگ «آمدم ای شاه پناهم بده»؛ محمد علی کریم خانی

به قطع یقین یکی از ماندگارترین و کم نظیرترین آثار موسیقایی مرتبط با امام رضا (ع) تک آهنگ «آمدم ای شاه پناهم بده» به آهنگسازی آریا عظیمی نژاد و خوانندگی مرحوم محمدعلی کریم خانی است.

این قطعه موسیقایی یکی از ماندگارترین ملودی‌ها و نواهای مرتبط با آثار موسیقایی است که برای عرض ارادت به محضر امام هشتم شیعیان حضرت رضا (ع) پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

ملودی که به قدری دربرگیرنده حس و حال نابی بود و هست که پس از انتشار در بسیاری از برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی به عنوان موسیقی تیتراژ ابتدای یا انتهایی قرار گرفت و تبدیل به یکی از پرطرفدارترین موسیقی‌های تولید شده در این زمینه شد.

برای شنیدن قطعه «آمدم ای شاه پناهم بده» با صدای محمد علی کریم خانی اینجا را ببینید.

آهنگ «شاه پناهم بده»؛ دولتمند خالف

خواننده فقید و شهیر موسیقی تاجیکستان دولتمند خالف از جمله هنرمندانی است که طی سال های حیات خود فعالیت های مشترک زیادی را با هنرمندان و شاعران ایرانی انجام داده است.

این هنرمند سال ۱۳۸۵ بود که با شعری از محمود حبیبی کسبی و آهنگسازی محمد نیازی قطعه ماندگار «شاه پناهم بده» را با همکاری مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در دسترس مخاطبان قرار داد.

برای شنیدن قطعه «شاه پناهم بده» با صدای دولتمند خالف اینجا را ببینید.

آهنگ «پابند»؛ رضا صادقی

یکی از آثار موسیقایی که به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) منتشر شده، اثری به نام «پابند» به خوانندگی رضا صادقی است.

در این اثر موسیقایی روزبه بمانی به عنوان ترانه سرا، معین راهبر به عنوان تنظیم کننده و رضا صادقی به عنوان خواننده و آهنگساز حضور دارند.

قطعه «پابند» به خوانندگی رضا صادقی را از اینجا بشنوید.

آهنگ «پناه»؛ محمد علیزاده

همزمان با پخش ویژه‌برنامه تلویزیونی ایام ماه مبارک رمضان شبکه دو سیما به نام «پناه» در سال ۱۴۰۲ بود که تک‌آهنگی هم به همین نام با خوانندگی محمد علیزاده منتشر شد.

سینا پارسیان ترانه‌سرا، ملودی و تنظیم، پرستو یاری بک وکال، هیراد نیک‌نام نوازنده گیتار، سعید صالحی میکس و مسترینگ عوامل اجرایی این قطعه را تشکیل می‌دهند.

محمد علیزاده درباره این قطعه نوشته است: «پناه» با یک دنیا عشق و احترام تقدیم به همه دوستدارانت، با هر اندیشه و مرام و عقیده‌ای و تقدیم به ساحت مقدس شما؛ امام رضای همه.»

برای شنیدن تک آهنگ «پناه» به خوانندگی محمد علیزاده اینجا را ببینید.

تک آهنگ «همدم»؛ محمد اصفهانی

«همدم» عنوان یکی از تک آهنگ‌های منتشر شده از سوی محمد اصفهانی است که چندی پیش با ترانه‌ای از حسین غیاثی و آهنگسازی و تنظیم حسام ناصری منتشر شد.

هومن مهدویان نوازنده سه تار، امین عطایی نوازنده ویولن و ویولا، بامداد امینی میکس و مستر، آیدا مصباحی تهیه‌کننده، رضا کریمی مشاور پروژه، زامیاد سعدوندیان مشاور هنری و امیر حسین مرادیان مجری طرح گروه اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می‌دهند.

برای شنیدن قطعه «همدم» با صدای محمد اصفهانی اینجا را ببینید.

آهنگ «رکعت هشتم»؛ علی اکبر قلیچ

«رکعت هشتم» عنوان یکی دیگر از تک آهنگ های منتشر شده با موضوع حضرت امام رضا (ع) است که مدتی پیش با صدای علی اکبر قلیچ خواننده که در این سال ها در عرصه مجری گری نیز دستی بر آتش دارد، پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این قطعه قاسم صرافان شاعر، هومن آزما تنظیم کننده و علی اکبر قلیچ به عنوان آهنگساز و خواننده گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

برای شنیدن تک آهنگ «رکعت هشتم» به خوانندگی علی اکبر قلیچ اینجا را ببینید.

نماهنگ «سنگ صبور»؛ امیرحسین مدرس

یکی دیگر از محصولاتی که توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با موضوع کرامات امام هشتم شیعیان پیش روی مخاطبان قرار گرفت، نماهنگی به نام «سنگ صبور» بود.

در این نماهنگ عبدالجبار کاکایی شاعر، سعید تشکری نویسنده، امیراطهر سهیلی کارگردان، مجید اخشابی آهنگساز و امیرحسین مدرس خواننده گروه اجرایی را تشکیل می دادند.

برای تماشای نماهنگ «سنگ صبور» با صدای امیرحسین مدرس اینجا را ببینید.