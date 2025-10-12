به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصفهانی از خوانندگان پیشگام موسیقی پاپ ایران با انتشار تک آهنگی به نام «زیر بارون» از انتشار مجموعه ای به نام «سراب شانه هایت» خبر داد.

این خواننده در یادداشتی به مناسبت انتشار تازه ترین قطعه موسیقایی اش که با شعر و آهنگ ندا جوادی و میکس و مسترینگ فرزین فردین فرد تولید شده، نوشته است:

آلبومی با نام «سراب شانه هایت» در دست تهیه و انتشار داریم که سه قطعه از این مجموعه با صدای بنده تولید شده است. با افتخار قطعه «زیر بارون» به عنوان اولین اثر را تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان می کنم‌. البته قطعات باقیمانده از آلبوم «بوستان» نیز کماکان به تدریج منتشر می شود.

محمد اصفهانی در سال ۱۳۴۵ از خانواده‌ای اصفهانی در تهران متولد شد و پس از طی دوران کودکی علاقه مندی هایش به موسیقی نمایان شد. وی در دوران تحصیل اغلب به عنوان تک خوان و قاری قرآن به فعالیت‌های موسیقایی در کنار تحصیل همت کرد. او پس از طی دوران ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به دانشگاه علوم پزشکی ایران راه یافت و سال ۱۳۷۶ در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. او در کنار تحصیلات عالی پزشکی هیچ گاه علاقه خود به موسیقی را فراموش نکرد و در مکتب استادانی چون محمدرضا شجریان و علی جهاندار به فراگیری تکنیک‌های مختلف خوانندگی موسیقی ایرانی پرداخت و از آنجا بود که به واسطه این مهارت‌ها و استعدادی که در عرصه خوانندگی داشت فعالیت‌های خود را در عرصه موسیقی به صورت جدی آغاز کرد.

البته او این توفیق را داشت تا به واسطه صدا و لحن با کیفیتی که از آن برخوردار بود، با آهنگسازان و هنرمندان صاحب نام عرصه موسیقی از جمله همایون خرم، بابک بیات، فریدون شهبازیان، مجید انتظامی، کامبیز روشن روان و بسیاری دیگر از هنرمندان مطرح موسیقی آلبوم‌ها و پروژه‌های مختلفی را انجام دهد.

این خواننده در سال ۱۳۷۳ با خوانندگی سریال تلویزیونی «آوای فاخته» به کارگردانی بهمن زرین پور رسماً وارد مارکتینگ موسیقی شد و از آن زمان در بسیاری از پروژه‌های مختلف به عنوان خواننده حضور پیدا کرد که از آن جمله می‌توان به پروژه‌های «یه تیکه زمین»، «ارمغان تاریکی»، «ولایت عشق»، «زیر هشت»، «تا ثریا»، «معصومیت از دست رفته»، «آخرین دعوت»، «پهلوانان نمی میرند»، «وفا»، «بوسیدن روی ماه»، «اخراجی ها» و آثار دیگر اشاره کرد.

«تنها ترین سردار - ۱۳۷۵» به آهنگسازی مجید انتظامی، «گلچین - ۱۳۷۶» به آهنگسازی فریدون شهبازیان، علی بکان، مجید اخشابی، شهریار فریوسفی، منوچهر بیگلری، محمد میرزمانی، «حسرت- ۱۳۷۷» به آهنگسازی فواد حجازی، «فاصله - ۱۳۷۸» به آهنگسازی بهروز صفاریان، بابک بیات، علیرضا کهن دیری، فواد حجازی و بهنام صبوحی، «ولایت عشق - ۱۳۷۹» به آهنگسازی بابک بیات، «النور - ۱۳۷۹» با همراهی عباس سلیمی، «تنها ماندم - ۱۳۷۹» به آهنگسازی همایون خرم و تنظیم کامبیز روشن روان، «ماه غریبستان - ۱۳۸۰» به آهنگسازی شهریار فریوسفی، علیرضا کهن دیری، فریدون شهبازیان، محمد حقیقی فرد و مجید اخشابی، «نون و دلقک» به آهنگساز ی امیر علیزاده، همایون خرم، آریا عظیمی نژاد، بابک بیات، پیروز ارجمند، «هفت سین - ۱۳۸۱» به آهنگسازی کامبیز روشن روان، «برکت - ۱۳۸۴» به آهنگسازی پیروز ارجمند، پویا نیکپور، علیرضا کهن دیری، کامیل یغمایی، امیریل ارجمند، «اخراجی ها - ۱۳۸۶» به آهنگسازی فریدون شهبازیان، «حضور ۱ - ۱۳۸۶» به رهبری ارکستر بهروز صفاریان، «حضور ۲ - ۱۳۸۹» به رهبری ارکستر پویا نیکپور، «بی واژه- ۱۳۹۰» به آهنگسازی پدرام کشتکار، تویجان نیازی، پوریا حیدری، علیرضا کهن دیری، آریا عظیمی نژاد، پویا نیکپور، «شِکوه - ۱۳۹۶» به آهنگسازی علیرضا کهن دیری، مجید اخشابی و پدرام کشتکار آثاری هستند که تاکنون در قالب آلبوم از محمد اصفهانی منتشر شده اند.