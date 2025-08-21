رکورد معاملات شمش طلا در بورس کالا شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بورس کالا، رحمان آراسته با اشاره به شکسته شدن رکورد معاملات شمش طلا در بورس کالا، اظهار کرد: در مرداد حجم معاملات از ۲ هزار و ۵۵۲ کیلوگرم فراتر رفت و ارزش آن به بیش از ۲۵.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا اضافه کرد: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به‌طور روزافزون به سمت استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه برای ورود به بازار طلا گرایش پیدا کرده‌اند و طبق آخرین آمارها تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های طلا به ۱.۱ میلیون نفر رسیده است.

وی تاکید کرد: بنابراین رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات ماهانه گواهی سپرده شمش طلا در مرداد با استقبال بالای مردم و سرمایه گذاران شکسته شد.