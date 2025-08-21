  1. اقتصاد
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

رکورد معاملات شمش طلا در بورس کالا شکسته شد

رکورد معاملات شمش طلا در بورس کالا شکسته شد

مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا گفت: رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات ماهانه گواهی سپرده شمش طلا در مرداد با استقبال بالای مردم و سرمایه گذاران شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بورس کالا، رحمان آراسته با اشاره به شکسته شدن رکورد معاملات شمش طلا در بورس کالا، اظهار کرد: در مرداد حجم معاملات از ۲ هزار و ۵۵۲ کیلوگرم فراتر رفت و ارزش آن به بیش از ۲۵.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا اضافه کرد: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به‌طور روزافزون به سمت استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه برای ورود به بازار طلا گرایش پیدا کرده‌اند و طبق آخرین آمارها تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق‌های طلا به ۱.۱ میلیون نفر رسیده است.

وی تاکید کرد: بنابراین رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات ماهانه گواهی سپرده شمش طلا در مرداد با استقبال بالای مردم و سرمایه گذاران شکسته شد.

سمیه رسولی

