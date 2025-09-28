رکوردشکنی تاریخی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات گواهی سپرده شمش طلا به عنوان یکی از ابزارهای مالی جدید بازار سرمایه ایران، نخستین بار در اسفندماه ۱۴۰۱ در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد. این ابزار با هدف شفافیت در معاملات طلا، تسهیل سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت خزانه‌داری فلزات گرانبها ایجاد گردید. از زمان راه‌اندازی تاکنون، حجم و ارزش معاملات این گواهی‌ها رشد چشمگیری داشته و تبدیل به یکی از شاخص‌های مهم رصد سرمایه‌گذاری در حوزه طلا شده است.

بورس کالای ایران روز گذشته شاهد استقبال کم‌سابقه سرمایه‌گذاران از معاملات گواهی سپرده شمش طلا بود؛ به‌گونه‌ای که حجم معاملات با ثبت رقم بیش از ۳۴۶.۵ کیلوگرم شمش، به ارزش ۴,۷۳۳ میلیارد تومان رسید و رکورد پیشین را شکست.

پیشتر، بیشترین حجم معاملات مربوط به ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با ۲۸۴ کیلوگرم شمش بود و رکورد ارزش معاملات نیز در اول شهریور امسال با رقم ۲,۶۸۵ میلیارد تومان ثبت شده بود.

بر اساس آمار رسمی، از زمان آغاز معاملات گواهی سپرده شمش طلا در اسفندماه ۱۴۰۱ تاکنون، حجم کلی معاملات از مرز ۲۴.۱ تن شمش، معادل وزنی ۳ میلیون و ۸۵۴ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی، عبور کرده است. ارزش تجمیعی این معاملات نیز به حدود ۱۹۰ همت رسیده است.

هم‌اکنون بیش از ۲۳.۳ تن شمش طلا در خزانه فلزات گران‌بهای بورس کالای ایران سپرده‌گذاری شده که نشان‌دهنده جایگاه روبه‌رشد این ابزار در جذب سرمایه و شفافیت معاملات بازار طلاست.