قهرمانان و نخبگان ورزشی زنجان به طور ویژه مورد حمایت قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی پور در نشست تخصصی ستاد بازیهای آسیایی و پارآسیایی ناگویا و المپیک لس آنجلس آمریکا با قدردانی از حضور مؤثر و فعال مربیان، قهرمانان و اساتید، افزود: دیدگاههای ارزشمند اعضا مسیر روشنی برای نهایی کردن این طرحها فراهم میآورد.
وی اضافه کرد: پس از تکمیل و تصویب نهایی طرحها، موضوع در شورای ورزش استان با حضور وزیر ورزش و جوانان و استاندار زنجان مطرح خواهد شد تا اعتبار لازم برای اجرای آنها تأمین شود.
محمدی پور ابراز امیدواری کرد که با اجماع نخبگان ورزشی استان، این طرحها در مسیر عملیاتی قرار گیرند.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، نیز در این جلسه با اشاره به ارائه آیین نامه و اهمیت حضور مؤثر ورزشکاران استان در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: هدف فقط اعزام ورزشکار نیست بلکه تحقق حضور اثربخش و افزایش مدالآوری در سطح ملی و آسیایی است.
آئیننامه ستاد بازیهای آسیایی استان زنجان شده است
غفار امانی افزود: به همین منظور دو طرح کلیدی شامل «آئیننامه ستاد بازیهای آسیایی استان زنجان» و «افزایش صددرصدی مدالآوری در همه سطوح» تدوین شده که با همکاری مربیان، اساتید و قهرمانان بررسی میشود.
وی اظهار داشت: نخستین طرح با عنوان «آئیننامه ستاد بازیهای آسیایی استان زنجان» وظایف، ساختارها و چارچوبهای پشتیبانی ستا مشخص شده که بر نقش محوری مربیان، کمیتههای علمی، روانشناسی ورزشی و پزشکی ورزشی در روند آمادهسازی قهرمانان اهمیت زیادی دارد.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: طرح دوم با محوریت «افزایش صددرصدی مدالآوری در همه سطوح» به ضرورت حمایت ویژه از مربیان نخبه و قهرمانپرور اشاره دارد.
امانی در تشریح این طرح اضافه کرد: با توجه و حمایت مناسب از مربیانی که تاکنون ورزشکاران ملی و آسیایی تربیت کردهاند، میتوان ظرفیت آنان را حداقل دو برابر کرد و این امر به جهش قابل توجه مدالآوری در استان و کشور منجر خواهد شد.
در این نشست تخصصی، چهرههای مطرح ورزشی استان به نقد و بررسی طرحها پرداختند و نقطهنظرات تخصصی خود را ارائه کردند.
