به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی امشب در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت گفت: یکی از مشکلات جدی فعالان رسانه در یزد، دسترسی محدود به اطلاعات است که برای رفع آن، مدیران دستگاههای اجرایی ملزم به همکاری بیشتر با خبرنگاران شدهاند.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای هفته دولت گفت: در دولت چهاردهم تکمیل و بازسازی ۱۲۹ مدرسه در دستور کار قرار گرفته و از این تعداد، ۶۹ مدرسه تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری میرسد.
استاندار یزد با اشاره به چالشهای حوزه انرژی گفت: بابت کمبودها و ناترازیها، از مردم عذرخواهی میکنیم. شدت گرما، خروج نیروگاههای چرخابی، فعالیت رمزارزها و کمبود سرمایهگذاری طی سالهای گذشته، فشار زیادی بر دولت وارد کرده است. واقعاً نگران مردم، صنعتگران و کارآفرینان هستیم، اما ناگزیر باید این شرایط را تحمل کرده و پشت سر بگذاریم.
بابایی ادامه داد: در استان تلاش شد میزان قطعی برق به حداقل برسد. تاکنون بیش از ۱۲ هزار تقاضا برای احداث نیروگاه خورشیدی ثبت شده، اما ظرفیت استان تنها برای سه هزار مگاوات برنامهریزی شده است. تا امروز ۱۸۰ مگاوات وارد مدار شده و در هفته دولت نیز ۱۳۰ مگاوات دیگر بهرهبرداری خواهد شد. بر اساس برنامهریزی، تا پایان سال ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق استان افزوده میشود. هماکنون ظرفیت تولید برق استان ۲۳۰۰ مگاوات و میزان مصرف ۲۲۵۰ مگاوات است.
وی با تأکید بر اینکه اختیار تولید برق در دست استانهاست اما مصرف آن به شکل ملی مدیریت میشود، خاطرنشان کرد: مسئله آب همیشه از اصلیترین دغدغههای یزد بوده است. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، مدیران استان پیگیر تأمین آب بودهاند. خوشبختانه در سالهای اخیر مخازن جدیدی احداث شده و در دولت فعلی نیز چند مخزن تازه در حال تکمیل است. برای تأمین آب استان در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده جلسات متعددی برگزار کردهایم.
استاندار یزد به رتبههای کسبشده استان اشاره کرد و گفت: یزد در حوزههای منابع انسانی، فناوری و ارتباطات، معاونت اقتصادی و معاونت سیاسی در بخش جوانان رتبه اول کشور را دارد. با این حال، هرگز به دنبال اقدامات نمایشی نبودهایم و این جایگاهها بر اساس ارزیابی مسئولان ملی به دست آمده است.
بابایی همچنین مسائل محیطزیستی را از دغدغههای جدی مردم دانست و اظهار داشت: برنامه «یزد پایدار» محور فعالیتهای ما در این زمینه قرار گرفته است. همانطور که استانداران پیشین با برنامه حرکت کردهاند، ما نیز با تکیه بر همان مسیر، نقاط مهمتری را پررنگ کرده و تلاش کردهایم گفتمانسازی مؤثری داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر حداقل ۱۵۰ هزار تبعه غیرمجاز در یزد حضور دارند که از ابتدای سال جاری ۱۷ هزار نفر از آنها با حفظ کرامت انسانی طرد شدهاند، بیش از ۴۰ درصد بیمهشدگان استان غیربومی هستند و این امر فشار زیادی بر منابع طبیعی و محیطزیست یزد وارد میکند.
استاندار یزد با اشاره به وضعیت صادرات استان یزد تصریح کرد: میزان فعلی صادرات با ارزشآفرینی و ارزآوری آن تناسب ندارد، در این راستا جلسات متعددی برگزار شده تا سهم ارزش افزوده صادراتی استان افزایش یابد. در شرایط کنونی هیچ موضوعی مهمتر از محیطزیست برای یزد وجود ندارد.
بابایی در پایان با اشاره به سند «یزد پایدار» گفت: افزایش ظرفیت گردشگری سلامت، توسعه صنایع پاک و تقویت سهم خدمات در اقتصاد استان از اهداف اصلی این سند است. همچنین اقدامات ارزشمندی در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در استان انجام شده است.
نظر شما