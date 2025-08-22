به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با سید علی لطفی‌زاده، مشاور و دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: عمده مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات است و برای رفع مشکل ارزی تولیدکنندگان، پیشنهاد استان، اختصاص سهمیه ارزی به استان‌هاست تا بتوانیم با مدیریت محلی، نیازهای واحدهایمان را برطرف کنیم.»

وی با بیان اینکه گلوگاه‌های اصلی مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه «تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات» است، اظهار داشت: اگر سهمیه ارزی به خود استان‌ها اختصاص یابد، قادر خواهیم بود با درک عمیق‌تر از نیازهای بومی، مدیریت بهتری بر این منابع حیاتی داشته باشیم و نیازهای واقعی واحدهای تولیدی را به شکلی کارآمدتر تأمین کنیم.

صادقی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد، نه تنها گامی در جهت رفع مشکلات ارزی، بلکه رویکردی نوین در راستای توانمندسازی استان‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

استاندار زنجان همچنین به طرح بزرگ پتروشیمی زنجان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه حیاتی هم‌اکنون با جدیت در حال انجام است و اراده مدیریت استان بر حمایت همه‌جانبه از این پروژه عظیم و تسهیل فرآیند انتقال زیرساخت‌هاست.

وی ادامه داد: امیدواریم با تسریع در فرآیند ثبت سفارش ماشین‌آلات این واحد صنعتی، شاهد تحقق آرزوی دیرینه مردم و توسعه چشمگیر صنعتی استان زنجان باشیم.

مشاور و دستیار وزیر صمت نیز در این دیدار با تأکید بر سیاست‌های قاطع دولت در زمینه حمایت از تولید و صادرات، اظهار داشت: با راه‌اندازی تالار ارزی توافقی، امیدواریم بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی واحدهای تولیدی مرتفع شود و شاهد جهش تولید و صادرات در کشور باشیم.

سید علی لطفی‌زاده، افزود: این امیدواری، نویدبخش تسهیل فرآیندهای مالی و ارزی برای صنایع کشور، به ویژه در استان‌هایی نظیر زنجان است که پتانسیل‌های تولیدی فراوانی دارند.