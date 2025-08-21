به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا رحیمی، داور بینالمللی فوتسال از استان خراسان شمالی و اهل بجنورد، در تست سالیانه داوران الیت آسیا که در مالزی برگزار شد، موفق شد رکوردی فراتر از حد نصاب داوران مرد به ثبت برساند.
این آزمون سالانه با هدف سنجش آمادگی جسمانی و دانش فنی داوران بینالمللی برگزار میشود و موفقیت زهرا رحیمی، توانمندی بانوان ایرانی در عرصه داوری بینالمللی را به نمایش گذاشت.
بر اساس اعلام رسمی، زهرا رحیمی در شهریور و مهرماه سال جاری، قضاوت مرحله مقدماتی جام ملتهای فوتسال مردان آسیا و رقابتهای فوتسال المپیک آسیایی را برعهده خواهد داشت.
