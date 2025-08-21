دارنده مدال طلای جهان: برای خوشحالی مردم با تمام توان جنگیدم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی، قهرمان وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی آزاد جوانان جهان، پس از کسب مدال طلا با شکست حریف قدرتمند آمریکایی، گفت: اول از همه خدا را شکر می‌کنم. اگر به موفقیتی و مدالی می‌رسم تمامش لطف خداست. مسابقات جوانان جهان امسال واقعاً سطح خیلی بالایی داشت، حتی از سال گذشته بالاتر بود و همه کشورها با قدرت آمده بودند. مخصوصاً آمریکا که اکثر کشتی‌گیرانشان پارسال هم بودند و مدال گرفتند و با تجربه بودند. تیم روسیه هم کشتی‌گیران خوبی آورده بود.



وی درباره شرایط بدنی خود افزود: خدا را شکر، همیشه در حد آمادگی نسبی قرار دارم و برای هر مسابقه‌ای آماده‌ام. در بلغارستان هم شرایط بسیار خوبی داشتم چون در چرخه انتخابی تیم بزرگسالان بودم و در اردوی آن‌ها تمرین می‌کردم. با نظر سرمربیان محترم بزرگسالان و جوانان تصمیم بر این شد که در رده جوانان کشتی بگیرم. من سرباز تیم ملی هستم و هرجا لازم باشد و بتوانم مثمرثمر باشم کشتی می‌گیرم و آماده هستم.



یوسفی با اشاره به آماده‌سازی فنی خود بیان داشت: آمادگی بدنم خوب بود؛ کمی روی نکات زیرگیری و اضافه کردن فن کار می‌کردم که خدا را شکر در بلغارستان جواب گرفت و روند رو به رشد بود. چیزهایی را که در تمرینات مرور می‌کردم، در مسابقه اجرا کردم.



قهرمان جوانان جهان درباره انتقام ورزشی از رقیب ترکمنستانی اش تصریح کرد: انتقام شکست سال گذشته را گرفتم. پارسال اولین مسابقه خارجی من بود؛ بدون اینکه تورنمنتی رفته باشم، مستقیم رفتم جهانی اسپانیا و همان دور اول به اصلی‌ترین رقیبم خوردم. بی‌تجربه کشتی گرفتم و اشتباهات زیادی داشتم؛ اگر مقابل هر کشتی‌گیر خوبی اشتباه کنی امتیاز می‌دهی و کشتی را می‌بازی. من هم مقابل حریف ترکمنستانی مغلوب شدم؛ اما با تجربیاتی که بدست آوردم، در بلغارستان شکستش دادم.



وی درباره مسیر پیشرفت در یک سال اخیر اظهار داشت: پس از مسابقات جهانی اسپانیا، در رقابت‌های دیگر کاملاً موفق بودم؛ در امیدهای جهان، دیدارهای تیم به تیم با روسیه و قهرمانی بزرگسالان آسیا مدال طلا گرفتم و روند رو به رشد داشتم. با گوش‌کردن به مربیان سازنده ام و سرمربیان بزرگسالان و جوانان، روزبه‌روز پیشرفت کردم.



یوسفی در خصوص برنامه‌های آینده افزود: خدا را شکر آمادگی خوبی دارم و همیشه آن را حفظ می‌کنم. هر کجا که کادر فنی و هر زمان که بگویند و به من نیاز باشد، شرکت می‌کنم؛ سرباز تیم ملی هستم و انجام وظیفه می‌کنم و با تمام وجودم برای پرچم کشورم و خوشحالی مردم می‌جنگم.



این کشتی گیر اصالتاً بختیاری تصریح کرد: من بچه جنوب شهر تهران و محله دروازه‌غار هستم؛ همان‌جا زندگی و تمرین می‌کنم. اصالتاً بختیاری هستم و باعث افتخار است که بختیاری‌ام. قهرمانی را تقدیم می‌کنم به همه مردم کشور عزیزم. در همه مسابقات، نه فقط من، بلکه همه بچه‌ها، اول از همه برای مردم و برای بالا بردن پرچم کشور می‌جنگیم و تمام جانمان را برای این کار می‌گذاریم. این قهرمانی را نیز تقدیم می‌کنم به همه مردم، خانواده عزیزم، مربیان و تمامی کسانی که برایم زحمت کشیده‌اند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: از اینکه تنها من توانستم مدال طلا بگیرم، خیلی خوشحال نیستم؛ چراکه همه بچه‌ها واقعاً زحمت کشیدند و کادر فنی هم تلاش زیادی کرد، اما به دلیل شرایط کشور برخی اردوها کنسل شد و با قرعه‌های سختی روبه‌رو شدیم و نتوانستیم صددرصد خودمان باشیم. لازم می‌دانم از مربیان سازنده‌ام، مرتضی بهاری و محسن پیمان، که در کشتی و حتی در زندگی برای من زحمت کشیدند، تشکر ویژه کنم. همچنین باید از آقای غلامرضا محمدی هم قدردانی کنم که بسیار به من کمک کردند تا بتوانم به این موفقیت بزرگ دست یابم.