المپیاد استعدادهای برتر استان تهران با رقابت در حدود ۷۰ رشته ورزشی

علی جوادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری المپیاد استعدادهای برتر در استان تهران خبر داد و گفت: این المپیاد که در روز سوم خود قرار دارد، تقریباً ۴۰ روز به طول خواهد انجامید و ری میزبان چند رشته از جمله کشتی است.

وی افزود: هدف از برگزاری این المپیاد، پشتوانه‌سازی ورزش قهرمانی کشور با تمرکز بر ورزشکاران زیر ۱۶ سال است، در این دوره قریب به ۷۰ رشته ورزشی دختران و پسران برگزار می‌شود که اولویت با رشته‌های المپیکی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران تاکید کرد: با وجود نداشتن اعتبار اختصاصی، این برنامه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و ماندگارترین اقدامات حوزه ورزش کشور در حال اجراست و ری میزبانی بسیار خوبی داشته است.

جوادی در ادامه درباره رشته‌های برگزار شده گفت: قایقرانی در سایت دریاچه آزادی، بدمینتون دختران در رباط کریم و بدمینتون پسران در تهران برگزار شده‌اند، همچنین رشته‌های تیراندازی و تیر و کمان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شده‌اند.

وی با بیان اینکه «المپیادها فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر است»، افزود: ورزشکارانی که از این المپیادها به تیم‌های ملی بزرگسالان راه یافته‌اند، از جمله سام واژیر در شیرجه، یلدا سلیمانی در تیراندازی و بنیامین فرجی در تنیس روی میز هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این المپیاد کاهش سن اعضای تیم‌های ملی است که نشان‌دهنده موفقیت فرایند استعدادیابی و قهرمان‌پروری است، به عنوان نمونه، بنیامین فرجی ۱۳-۱۴ ساله توانسته در تیم ملی بزرگسالان بدرخشد.

وی در پایان تاکید کرد: برگزاری این المپیادها نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی و آینده‌ساز کردن ورزش ایران دارد و خروجی‌های آن روزبه‌روز قابل مشاهده‌تر است.