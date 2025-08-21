تیم نجوم و اختر فیزیک ایران در دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابتها درخشش چشمگیری داشت و موفق شد با کسب مدالهای ارزشمند، بار دیگر بر سکوی نخست جهان قرار گیرد.
اسامی اعضای پرافتخار تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
«علی نادری
حسین معصومی
هیربد فودازی
ارشیا میرشمسی کاخکی
حسین سلطانی»
این موفقیت درخشان، نتیجه تلاش دانشآموزان، حمایت خانوادهها، زحمات مربیان و همدلی جامعه علمی کشور است که بار دیگر پرچم ایران را در عرصه جهانی برافراشتند.
