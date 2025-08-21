  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

تیم نجوم و اختر فیزیک ایران در دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد

تیم نجوم و اختر فیزیک ایران در دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد

تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران بار دیگر افتخاری بزرگ برای کشور رقم زد و برای دومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابت‌ها درخشش چشمگیری داشت و موفق شد با کسب مدال‌های ارزشمند، بار دیگر بر سکوی نخست جهان قرار گیرد.

 اسامی اعضای پرافتخار تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

«علی نادری

حسین معصومی

هیربد فودازی

ارشیا میرشمسی کاخکی

حسین سلطانی»

این موفقیت درخشان، نتیجه تلاش دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌ها، زحمات مربیان و همدلی جامعه علمی کشور است که بار دیگر پرچم ایران را در عرصه جهانی برافراشتند.

کد خبر 6567075
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها