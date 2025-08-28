  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۴

تجلیل رادیو از تیم المپیاد نجوم ایران؛ انگیزه مشترک کلید موفقیت بود

تجلیل رادیو از تیم المپیاد نجوم ایران؛ انگیزه مشترک کلید موفقیت بود

سرپرست تیم المپیاد نجوم که مهمان ویژه برنامه «باشگاه دانشمندان جوان» بود با تمجید از تلاش و پشتکار دانش‌آموزان بیان کرد که علاقه و انگیزه مشترک کلید موفقیت تیم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران که اخیراً در رقابت‌های جهانی موفق به کسب پنج مدال طلا و رتبه نخست شده‌اند، روز گذشته ۵ شهریور مهمان ویژه برنامه «باشگاه دانشمندان جوان» رادیو جوان شدند و این برنامه رادیویی فرصتی فراهم کرد تا علاقه‌مندان با طلایه‌داران علمی کشور آشنا و از مسیر موفقیت، چالش‌ها و تجربه حضور در مسابقات جهانی مطلع شوند.

وحید اسدی مدیر شبکه رادیویی جوان با قدردانی ویژه از اعضای تیم، موفقیت‌های آنها را ارج نهاد و بر اهمیت حمایت از جوانان نخبه علمی تأکید کرد.

این برنامه رادیویی با حضور هیربد فودازی و حسین معصومی ۲ مدال‌آور طلای المپیاد جهانی همراه با سرپرست تیم سید امیرحسین موسوی پخش شد و این ۲ مدال آور درباره موضوعاتی از جمله آزمون‌های دشوار المپیاد، لحظه دریافت مدال‌ها و انگیزه‌های علمی خود گفتگو کردند و به علاقه‌مندی‌های خود به نجوم و اخترفیزیک، تأثیر این علوم بر دیدگاه‌شان نسبت به جهان و اهمیت درک عظمت کیهان اشاره داشتند.

فودازی و معصومی در برنامه «باشگاه دانشمندان» جوان ضمن بیان جزئیات مسابقات و تمرین‌های تیم به نقش مواد تاریک و انرژی تاریک در درک ساختار جهان اشاره کردند و درباره سوالات بنیادین نجوم که همچنان ذهن دانشمندان را مشغول کرده، توضیحاتی ارائه دادند و با اشاره به لحظات هیجان‌انگیز دریافت مدال‌ها و واکنش خانواده و هم‌تیمی‌ها تجربه خود را شیرین و انگیزه‌بخش توصیف کردند.

در پایان سید امیرحسین موسوی سرپرست تیم با تمجید از تلاش و پشتکار دانش‌آموزان، گفت: علاقه و انگیزه مشترک کلید موفقیت تیم بود و بسیاری از اعضای تیم پس از المپیاد در دانشگاه‌ها و پروژه‌های علمی داخلی و بین‌المللی نیز درخشیده‌اند.

کد خبر 6572487
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها