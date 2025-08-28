تجلیل رادیو از تیم المپیاد نجوم ایران؛ انگیزه مشترک کلید موفقیت بود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران که اخیراً در رقابت‌های جهانی موفق به کسب پنج مدال طلا و رتبه نخست شده‌اند، روز گذشته ۵ شهریور مهمان ویژه برنامه «باشگاه دانشمندان جوان» رادیو جوان شدند و این برنامه رادیویی فرصتی فراهم کرد تا علاقه‌مندان با طلایه‌داران علمی کشور آشنا و از مسیر موفقیت، چالش‌ها و تجربه حضور در مسابقات جهانی مطلع شوند.

وحید اسدی مدیر شبکه رادیویی جوان با قدردانی ویژه از اعضای تیم، موفقیت‌های آنها را ارج نهاد و بر اهمیت حمایت از جوانان نخبه علمی تأکید کرد.

این برنامه رادیویی با حضور هیربد فودازی و حسین معصومی ۲ مدال‌آور طلای المپیاد جهانی همراه با سرپرست تیم سید امیرحسین موسوی پخش شد و این ۲ مدال آور درباره موضوعاتی از جمله آزمون‌های دشوار المپیاد، لحظه دریافت مدال‌ها و انگیزه‌های علمی خود گفتگو کردند و به علاقه‌مندی‌های خود به نجوم و اخترفیزیک، تأثیر این علوم بر دیدگاه‌شان نسبت به جهان و اهمیت درک عظمت کیهان اشاره داشتند.

فودازی و معصومی در برنامه «باشگاه دانشمندان» جوان ضمن بیان جزئیات مسابقات و تمرین‌های تیم به نقش مواد تاریک و انرژی تاریک در درک ساختار جهان اشاره کردند و درباره سوالات بنیادین نجوم که همچنان ذهن دانشمندان را مشغول کرده، توضیحاتی ارائه دادند و با اشاره به لحظات هیجان‌انگیز دریافت مدال‌ها و واکنش خانواده و هم‌تیمی‌ها تجربه خود را شیرین و انگیزه‌بخش توصیف کردند.

در پایان سید امیرحسین موسوی سرپرست تیم با تمجید از تلاش و پشتکار دانش‌آموزان، گفت: علاقه و انگیزه مشترک کلید موفقیت تیم بود و بسیاری از اعضای تیم پس از المپیاد در دانشگاه‌ها و پروژه‌های علمی داخلی و بین‌المللی نیز درخشیده‌اند.