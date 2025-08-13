به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، از تصویب طرحی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که بر اساس آن دارندگان مدال طلای المپیاد هوش مصنوعی و المپیاد مدیریت، اقتصاد و حکمرانی از شرکت در آزمون سراسری در رشته‌ها و زیرگروه‌های مرتبط معاف خواهند شد. این مصوبه که هم‌اکنون در مرحله ابلاغ قرار دارد، نتیجه بیش از هجده ماه تلاش پیگیرانه باشگاه و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و اجرای آن از آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به موجب این مصوبه، مدال‌آوران نقره و برنز این دو المپیاد نیز از سهمیه ۲۰ درصدی بهره‌مند خواهند شد؛ به این ترتیب، مدال‌آوران نقره و برنز المپیاد هوش مصنوعی می‌توانند در تمام رشته‌های زیرگروه ریاضی و فنی مشمول این سهمیه شوند، در حالی که مدال‌آوران نقره و برنز المپیاد مدیریت، اقتصاد و حکمرانی تنها در رشته‌های مرتبط همچون اقتصاد، مدیریت، بیمه، حقوق و روان‌شناسی از این امتیاز استفاده خواهند کرد.

تسهیلات جدید فقط به این دو المپیاد محدود نمی‌شود و دارندگان مدال‌های نقره و برنز برخی المپیادهای هفت‌گانه نیز مشمول معافیت از کنکور در رشته‌های خاص شده‌اند. بر این اساس، مدال‌آوران نقره و برنز المپیاد ریاضی و کامپیوتر می‌توانند بدون کنکور در رشته ریاضی محض، مدال‌آوران فیزیک و نجوم در رشته‌های مرتبط با فیزیک، مدال‌آوران ادبی در رشته ادبیات یا هنرهای نمایشی، و مدال‌آوران شیمی و زیست‌شناسی به ترتیب در رشته‌های مرتبط با شیمی محض و زیست‌شناسی ادامه تحصیل دهند.

حسینی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین فارغ‌التحصیلان باشگاه دانش‌پژوهان جوان که در روند تصویب این طرح نقشی مؤثر داشتند، این مصوبه را دستاوردی بزرگ برای جامعه علمی کشور دانست و تأکید کرد که پیگیری برای کسب تسهیلات مشابه برای سایر المپیادهای نوظهور نیز در دستور کار باشگاه قرار دارد. به گفته او، موفقیت در تصویب این طرح نشان داد که خانواده باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اتحاد و همدلی می‌تواند مسائل مهم و ملی را نیز به نتیجه برساند.