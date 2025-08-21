رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با دستیابی اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت.
این رزمایش با شلیک طیفهای مختلف موشکهای برد کوتاه تا برد بلند، موشکهای کروز دریایی «نصیر و قدیر» و موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد و در جریان آن، انواع یگانهای شناورسطحی و زیر سطحی، یگانهای پروازی، سایتهای موشکی ساحل به دریا، سایتهای موشکی دریا پایه و یگانهای جنگالی سناریوهای تعیین شده را با موفقیت اجرایی کردند.
از جمله نکات مهم این رزمایش انهدام همزمان هدف سطحی تعیین شده در دریا توسط موشکهای کروز دریایی «نصیر و قدیر»، موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ بود.
