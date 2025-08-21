  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش پایان یافت

رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش پایان یافت

رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با دستیابی اهداف از پیش تعیین شده به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش با دستیابی اهداف از پیش تعیین شده پایان یافت.

این رزمایش با شلیک طیف‌های مختلف موشک‌های برد کوتاه تا برد بلند، موشک‌های کروز دریایی «نصیر و قدیر» و موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شد و در جریان آن، انواع یگان‌های شناورسطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی سناریوهای تعیین شده را با موفقیت اجرایی کردند.

از جمله نکات مهم این رزمایش انهدام همزمان هدف سطحی تعیین شده در دریا توسط موشک‌های کروز دریایی «نصیر و قدیر»، موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی باور ۵ بود.

کد خبر 6567112
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها