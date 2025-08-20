  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

آغاز رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش از فردا

آغاز رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش از فردا

سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ گفت: مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش از فردا با رمز «یا محمد رسول الله (ص) » آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار دوم عباس حسنی سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام خبر آغاز این رزمایش از فردا، اظهار کرد: مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش، با حضور یگان‌های شناور سطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی به مدت ۲ روز در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این رزمایش با توجه به تجربیات به دست آمده در سنوات گذشته و دستورالعمل ابلاغی پرتاب‌های موشکی، تمرینات جنگالی و تمرینات پهپادی اجرا می‌شود.

سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش درباره موشک‌های مورد استفاده در این رزمایش نیز بیان کرد: در این رزمایش قرار است از طیف گسترده موشک‌های کروز نقطه زن با بردهای کوتاه، بلند و میان برد برای اصابت و انهدام اهداف شناور سطحی استفاده شود.

امیر دریادار دوم حسنی در خاتمه، ارتقای توان رزم، امیدآفرینی در دل ملت شریف ایران، ارتقا توانایی طرح‌ریزی، هدایت و کنترل صحنه عملیات و ایجاد بازدارندگی با تکیه بر توان متخصصان داخلی را از اهداف اجرای این رزمایش برشمرد.

کد خبر 6565890
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها