به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه همزمان با بازدید اردشیر عسگری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی و هیئت همراه از باغات منطقه قلعهچای، فصل برداشت انگور در این شهرستان آغاز شد.
در جریان این بازدید که با هدف بررسی وضعیت باغات، ارزیابی آمادگی برای برداشت و ارائه راهنماییهای فنی به باغداران انجام شد، مسئولان بر لزوم مدیریت بهینه آبیاری، تغذیه و کنترل آفات برای حفظ کیفیت و کمیت محصول تأکید کردند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عجبشیر در این حاشیه با اشاره به اهمیت اقتصادی انگور در منطقه، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی پایدار تأکید کرد.
در این دیدار، مسئولان با باغداران به گفتوگو نشسته و مشکلات آنان از جمله تأمین نهادهها، کمآبی و نیاز به مشاورههای تخصصی را بررسی کردند و قول پیگیری دادند.
گفتنی است پیشبینی میشود با تلاش باغداران و حمایتهای کارشناسی جهاد کشاورزی، میزان برداشت انگور امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد.
