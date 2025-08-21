  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

برداشت انگور از تاکستان‌های شهرستان عجب‌شیر آغاز شد

عجب شیر- سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر گفت: برداشت انگور از تاکستان‌های این شهرستان با پیش‌بینی تولید بیش از ۱۵ هزار تن محصول، به‌طور رسمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه همزمان با بازدید اردشیر عسگری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی و هیئت همراه از باغات منطقه قلعه‌چای، فصل برداشت انگور در این شهرستان آغاز شد.

در جریان این بازدید که با هدف بررسی وضعیت باغات، ارزیابی آمادگی برای برداشت و ارائه راهنمایی‌های فنی به باغداران انجام شد، مسئولان بر لزوم مدیریت بهینه آبیاری، تغذیه و کنترل آفات برای حفظ کیفیت و کمیت محصول تأکید کردند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عجب‌شیر در این حاشیه با اشاره به اهمیت اقتصادی انگور در منطقه، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایدار تأکید کرد.

در این دیدار، مسئولان با باغداران به گفت‌وگو نشسته و مشکلات آنان از جمله تأمین نهاده‌ها، کم‌آبی و نیاز به مشاوره‌های تخصصی را بررسی کردند و قول پیگیری دادند.

گفتنی است پیش‌بینی می‌شود با تلاش باغداران و حمایت‌های کارشناسی جهاد کشاورزی، میزان برداشت انگور امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد.

