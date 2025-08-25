به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی، روز دوشنبه در مراسم افتتاح کارخانه برنج‌کوبی مدرن آق‌قزل دره‌رود آبش احمد که به مناسبت هفته دولت و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار کرد: با وجود خشکسالی‌های مداوم، وضعیت کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه چندان مساعد نیست؛ اما در حوضه آبریز ارس شرایط به‌طور نسبی پایدار است. اگر مشکلات موجود به‌ویژه در زمینه حقابه سد عمارت حل شود و طرح‌های بهبود و توسعه کشاورزی اجرا گردد، شاهد بهبود وضعیت تولید خواهیم بود.

وی افزود: اراضی کشاورزی آبش‌احمد از خاکی غنی برخوردار است و حتی در شرایط دیم برداشت خوبی داریم. در صورتی که این اراضی به آبی تبدیل شود، میزان تولید به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت. خوشبختانه استاندار محترم و معاونت اقتصادی استانداری همواره پشتیبان کشاورزان و تولیدکنندگان بوده‌اند.

شفیعی با اشاره به سطح زیرکشت برنج در استان تصریح کرد: در آذربایجان شرقی هشت هزار و ۸۶۰ هکتار برنج کشت می‌شود که از این میزان، ۳۰۰ هکتار در کلیبر، یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار در خداآفرین، ۶‌هزار و ۴۵۰ هکتار در میانه، ۲۸۰ هکتار در هوراند و ۱۵ هکتار در جلفا قرار دارد. در شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند بیشتر ارقام محلی و هاشمی و در میانه ارقام علی‌کاظمی، گرده میانه، هاشمی و دم‌سیاه کشت می‌شوند.

وی ادامه داد: در استان ۱۸۰ دستگاه نشاکار و ۱۱۵ دستگاه کمباین برنج فعال هستند و برای افزایش بهره‌وری، در ۱۵ مورد آزمون خاک جهت تعیین نیاز کودی انجام شده است. همچنین در حوزه کشت برنج تاکنون ۶۵۰ تن انواع کود شیمیایی توزیع و مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۶۵۰۰ هکتار و مبارزه بیولوژیک در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی خداآفرین توسط زنبور انجام گرفته است که تلاش می‌کنیم سطح مبارزه بیولوژیک را در سال جدید افزایش دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: مقرر شده سطح زیرکشت برنج استان به ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یابد. این تصمیم در راستای سیاست‌های ملی برای محدودیت کشت برنج در سطح کشور و تمرکز آن در سه استان شمالی اتخاذ شده است، اما با توجه به استعداد اراضی حاشیه رود ارس برای کشت برنج، در حال رایزنی هستیم تا این کاهش اعمال نشود؛ چرا که این اراضی برای کشت سایر محصولات مناسب نیستند.

وی ادامه داد: کارخانه برنج‌کوبی آق‌قزل با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد تومانی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی به بهره‌برداری رسیده که جای قدردانی ویژه دارد.

شفیعی در خصوص وضعیت واحدهای برنج‌کوبی استان گفت: در حال حاضر ۱۷ واحد برنج‌کوبی دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت ۳۲ هزار تن و چهار واحد نیز دارای پروانه تأسیس با ظرفیت هفت هزار تن در استان وجود دارند. مجموع ظرفیت برنج‌کوبی‌های استان با واحدهای در حال تأسیس به ۳۹ هزار تن می‌رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تولید برنج در آذربایجان شرقی طی سال جاری به ۲۵ هزار تن برسد. با این حال، حل موضوع حقابه سد عمارت یک ضرورت اساسی است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای طرح پایاب سد و زهکشی آن، شاهد شکوفایی کشاورزی منطقه باشیم.

سرمایه گذار این طرح نیز در این مراسم گفت: از تلاش‌های فرماندار کلیبر و سایر ادارات شهرستان برای راه اندازی این مجموعه قدردانی و تشکر می‌کنم.

جمال علیمرادی افزود: اولین هدف این پروژه این بود که به کشاورزان کمک کنیم. اشتغالزایی نیز هدف دیگر ما بود.

وی ادامه داد: قبل از شروع کار این واحد، برنجکاران برای شالیکوبی برنج خود را به آستارا و استان‌های شمالی می‌بردند که هزینه زیادی برای کشاورزان ایجاد می‌کرد و راه اندازی این مجموعه موجب کاهش هزینه شالیکاران خواهد شد.