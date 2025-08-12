به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تعیین تکلیف مشکلات ۱۳ پروژه مسکن مهر در مراغه و ۳ پروژه مسکن مهر در عجب‌شیر خبر داد و با بیان اینکه این مشکلات از دهه ۸۰ در حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر باقی‌مانده بود، گفت: این اتفاق با دستور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و پیگیری‌های اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به سرانجام رسید.

وی همچنین افزود: مشکلات محوطه‌سازی پروژه اقدام ملی و ساخت خدمات روبنایی از جمله مسجد و مدرسه در شهرستان‌های مراغه و عجب شیر از دیگر مواردی بود که در دیدار با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری و حل و فصل شد.

موسوی نهایی شدن رفع این مشکلات را اتفاقات مبارکی برای حوزه انتخابیه‌اش توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری مجلس و دولت نتایج مثبتی را برای مردم این شهرها در پی داشته باشد.