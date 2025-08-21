به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خانواده‌های اسرای صهیونیست اعلام کردند که حکومت اسرائیل هیچ مجوز مردمی برای ادامه جنگ علیه غزه ندارد.

خانواده‌های اسرای صهیونیست تاکید کردند که بیکار نخواهند نشست و خواهان بازگشت اسرای خود هستند.

خانواده اسرای صهیونیست چند روز قبل نیز از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستند که برای آزادی همه اسرای صهیونیست در غزه مذاکراتی فوری را آغاز کند.

خانواده اسرای صهیونیست گفتند که به نتانیاهو اجازه نخواهند داد که هیچ توافق دیگری را خراب کند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه گفت که دستور آغاز فوری مذاکرات برای آزادی تمام اسرای صهیونیست را صادر کرده است.

وی همچنین گفت که این مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه با شروط رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

نتانیاهو اضافه کرد که شکست دادن حماس و آزاد سازی تمام اسرای صهیونیست ۲ مسأله همراه با هم است.

لازم به ذکر است که نتانیاهو طی ماه‌های گذشته تلاش‌های میانجی گران برای نتیجه دادن مذاکرات در سایه پایبندی حماس به این روند را ناکام گذاشته است تا بهانه‌ای برای طولانی کردن جنگ غزه پیدا کند.