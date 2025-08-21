  1. بین الملل
فراخوان حماس برای تحصن سراسری در مقابل سفارت‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی

جنبش حماس در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهرات و تحصن در مقابل سفارت‌خانه‎‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف جهان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح‌های رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه به معنای تجاوز و آوارگی جدیدی است که بیش از یک میلیون فلسطینی را تهدید می‌کند.

جنبش حماس در این بیانیه همچنین خواستار تشدید تظاهرات و تحصن در مقابل سفارت‌خانه‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی اشغالگران در سرتاسر دنیا شد.

حماس افزود: ما خواستار تشدید اعتراضات جهانی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه علیه تجاوز، نسل‌کشی و سیاست گرسنه نگه داشتن فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی هستیم.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب گفت که مرحله دوم عملیات اشغال غزه آغاز شده است و نیروهای این رژیم وارد مرحله دوم عملیات موسوم به «ارابه‌های گدعون» شده‌اند.

در همین راستا، «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ کابینه نتانیاهو، طرح ارائه‌شده توسط «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی این رژیم را تصویب کرده و آن را «ارابه‌های گدعون ۲» نام نهاده است.

کاتز اعلام کرد که این طرح ادامه همان عملیات پیشین است؛ مرحله‌ای که به ادعای او موجب تسلط ارتش بر ۷۵ درصد نوار غزه و نابودی بخش بزرگی از زیرساخت‌های زمینی و زیرزمینی حماس شد.

