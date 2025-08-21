  1. بین الملل
شمار شهدای غزه به ۶۲,۱۹۲ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای غزه از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی تاکنون به ۶۲,۱۹۲ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز پنجشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز تجاوز اشغالگران اسرائیلی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد شهدا در نوار غزه به ۶۲,۱۹۲ نفر رسیده است که اکثر آنها کودک و زن هستند.

این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود افزود که از زمان آغاز تجاوز، آمار مجروحان به ۱۵۷,۱۱۴ نفر رسیده است، در حالی که تعدادی از قربانیان زیر آوار مانده‌اند و آمبولانس‌ها و نیروهای دفاع مدنی قادر به دسترسی به آنها نیستند.

وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۰ شهید و ۳۵۶ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

در این گزارش آمده است که تعداد کل شهدا و مجروحان از ۱۸ مارس، زمانی که اشغالگران توافق آتش‌بس را نقض کردند، به ۱۰۶۴۶ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۴۵۰۷۳ نفر رسیده است.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نفر شهید و ۱۱۷ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۰۳۶ شهید و تعداد زخمی‌ها به ۱۵۰۴۶ نفر برسد.

طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ مورد فوت ناشی گرسنگی و سو تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۲۷۱ نفر برسد که ۱۱۲ نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.

