  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

نتانیاهو: مذاکرات آزادی اسرای اسرائیلی فورا آغاز شود

نتانیاهو: مذاکرات آزادی اسرای اسرائیلی فورا آغاز شود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که به آغاز مذاکرات برای آزادی اسرای صهیونیست اشاره کرد گفت که جنگ غزه با شروط تل آویو پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که دستور آغاز فوری مذاکرات برای آزادی تمام اسرای صهیونیست را صادر کرده است.

وی همچنین گفت که این مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه با شروط رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

نتانیاهو اضافه کرد که شکست دادن حماس و آزاد سازی تمام اسرای صهیونیست ۲ مسأله همراه با هم است.

لازم به ذکر است که نتانیاهو طی ماه‌های گذشته تلاش‌های میانجی گران برای نتیجه دادن مذاکرات در سایه پایبندی حماس به این روند را ناکام گذاشته است تا بهانه‌ای برای طولانی کردن جنگ غزه پیدا کند.

کد خبر 6567343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها