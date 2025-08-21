القسام مواضع دشمن صهیونیستی در رفح را در هم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گردانهای عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که با راکتهای «رجوم» مرکز فرماندهی و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در جنوب غرب شهر رفح را در هم کوبیده است.
سامانه راکتی رجوم از سامانههای نسبتاً جدید در اختیار گردانهای عزالدین قسام است که در آن برای هدف قرار دادن استحکامات و تجمع نظامیان صهیونیست استفاده میکند.
این سامانه بیشتر در نبردهای نزدیک زمینی و چریکی کاربرد دارد و برد مفید آن به ۸ الی ۹ کیلومتر میرسد.
سامانه راکتی رجوم متشکل از ۵ لوله پرتابی است که در سه ردیف در کنار هم قرار میگیرند و هر سامانه توان پرتاب ۱۵ راکت را دارد.
این سامانه میتواند در هر دقیقه ۱۵ الی ۲۰ راکت را به سوی اهداف متخاصم پرتاب کند و از این حیث دارای قدرت عملکردی مناسبی است.
نظر شما