  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

القسام مواضع دشمن صهیونیستی در رفح را در هم کوبید

القسام مواضع دشمن صهیونیستی در رفح را در هم کوبید

گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس از حمله راکتی به مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب غرب رفح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که با راکت‌های «رجوم» مرکز فرماندهی و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در جنوب غرب شهر رفح را در هم کوبیده است.

سامانه راکتی رجوم از سامانه‌های نسبتاً جدید در اختیار گردان‌های عزالدین قسام است که در آن برای هدف قرار دادن استحکامات و تجمع نظامیان صهیونیست استفاده می‌کند.

این سامانه بیشتر در نبردهای نزدیک زمینی و چریکی کاربرد دارد و برد مفید آن به ۸ الی ۹ کیلومتر می‌رسد.

سامانه راکتی رجوم متشکل از ۵ لوله پرتابی است که در سه ردیف در کنار هم قرار می‌گیرند و هر سامانه توان پرتاب ۱۵ راکت را دارد.

این سامانه می‌تواند در هر دقیقه ۱۵ الی ۲۰ راکت را به سوی اهداف متخاصم پرتاب کند و از این حیث دارای قدرت عملکردی مناسبی است.

کد خبر 6567364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها