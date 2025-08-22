«غریبانه» روایت اندوه و معرفت در شب شهادت امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع)، رادیو فرهنگ با ویژهبرنامهای تحت عنوان «غریبانه» میکوشد فضایی برای معرفتآموزی را برای مخاطبان خود رقم بزند. این برنامه شنبه شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ از گروه تاریخ و اندیشه به تهیهکنندگی فاطمه محمدیانفر روی آنتن میرود و گویندگی آن بر عهده سید دانیال معنوی و مهری قلعریز است.
دانیال معنوی گوینده درباره برنامه «غریبانه» به خبرنگار مهر گفت: برنامه «غریبانه» تلاشی است برای همراهی با دلهای سوگوار مخاطبان در شب شهادت حضرت ثامنالحجج (ع) و ما تلاش داریم با انتخاب محتوایی فاخر و متناسب با عظمت این امام همام، فضایی آرام و تأملبرانگیز ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: نام برنامه نیز خود گویای پیام اصلی آن است؛ غربت امام رضا (ع) در دیار مأمون و شهادت مظلومانه ایشان و ما میخواهیم این حس غربت را به بهترین شکل ممکن منتقل کنیم و در عین حال به ابعاد نورانی زندگی و سیره آن حضرت بپردازیم.
معنوی در ادامه توضیح داد: از همان ابتدا، تأکید ما بر انتخاب نامی بود که دربرگیرنده روح برنامه باشد. غربت امام رضا (ع) یکی از شاخصترین ویژگیهای زندگی ایشان در دوران ولایت بود و شهادت مظلومانهشان در غربت، نقطه اوج این غربت است. «غریبانه» در واقع یادآور همین حقیقت تاریخی است و به شنونده القا میکند که قرار است در این برنامه با روایت غربت، مظلومیت و در عین حال معرفت و بزرگی آن امام رئوف همراه شود.
این گوینده درباره آیتم های برنامه بیان کرد: تلاش ما این است که تنها به بیان اندوه شهادت اکتفا نکنیم. در «غریبانه» در کنار مرثیهها و روایتهای حزنانگیز، به سیره علمی، اخلاقی و معرفتی امام رضا (ع) نیز پرداخته میشود. ما اعتقاد داریم که باید ضمن زنده نگاه داشتن فضای حزن و اندوه، به جنبههای معرفتشناسانه و آموزههای زندگی حضرت نیز توجه کنیم. همین رویکرد است که به برنامه عمق و معنا میبخشد.
وی ادامه داد: اجرای برنامهای با موضوعات مذهبی، بهویژه شهادت ائمه اطهار (ع)، نیازمند دقت و ظرافت بسیار است. باید بتوانیم در انتخاب واژهها و لحن گویندگی نهایت دقت را به خرج دهیم. اینگونه نیست که صرفاً با ایجاد فضای اندوه کار تمام شود؛ بلکه باید عظمت مقام امام رضا (ع) نیز درک و منتقل شود. ایجاد این توازن بین حزن و شکوه معنوی، مهمترین دغدغه ما و گروه سازنده «غریبانه» بوده است.
این گوینده در پایان عنوان کرد: برای من، حضور در چنین برنامهای نوعی ادای دین به ساحت مقدس امام رضا (ع) است. هر بار که پشت میکروفن مینشینم، این حس در من تقویت میشود که کلمات باید حامل احترام، معرفت و عشق به آن امام بزرگوار باشند. امیدوارم «غریبانه» بتواند در این شب حزنانگیز، شنوندگان را به حرم امام رضا (ع) نزدیکتر کند و آنان احساس کنند در کنار آستان قدس رضوی حاضر شدهاند. امیدوارم این برنامه بتواند روایتگر اندوه ما در سوگ آن حضرت باشد و در عین حال چراغی برای شناخت بیشتر سیره و آموزههای امام رئوف روشن کند.
