قم در سوگ رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام جانسوز روزهای پایانی ماه صفر، فضای شهر قم در سوگ رسول خدا (ص) و امام حسن مجتبی (ع) سیاهپوش شد و صحنها و رواقهای حرم مطهر حضرت معصومه (س) با پرچمها و پارچهنوشتههای عزاداری مزین گردید.
مراسم سوگواری از شامگاه پنجشنبه در حرم مطهر با سخنرانی حجتالاسلام میرباقری برگزار شد و از صبح امروز نیز اقشار مختلف مردم در آئینهای عزاداری شرکت کردند.
از نخستین ساعات امروز، دستههای عزاداری و هیئات مذهبی از نقاط مختلف شهر به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) و بقاع متبرکه قم حرکت کرده و با زنجیرزنی و نوحهخوانی، در غم فقدان رسول الله (ص) و شهادت سبط اکبر آن حضرت، امام حسن مجتبی (ع) عزاداری کردند.
در ادامه برنامهها، قرائت زیارت پیامبر اکرم (ص) از بعید پس از اقامه نماز عصر در حرم مطهر، مساجد و تکایای قم برگزار شد و عزاداران با زمزمه این زیارت، بار دیگر با پیامبر مهربانیها تجدید عهد کردند.
بیوت مراجع عظام تقلید و نیز مساجد و تکایایی که از آغاز ماههای محرم و صفر میزبان مراسم عزاداری بودند، در این روز حال و هوای ویژهای به خود گرفت و روضهخوانی در سوگ رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برپا شد.
مردم قم که از ایام محرم لباس عزا بر تن کردهاند، همچنان مشکیپوش در این آئینها حضور دارند و اشکهایشان در غم سه مصیبت بزرگ این ایام، رحلت رسول خدا (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، جاری است.
دفتر رهبر معظم انقلاب در قم نیز با نصب پرچمهای عزا و سیاهپوش کردن فضای داخلی و بیرونی، میزبان دلدادگان و دلسوختگان مکتب عصمت و طهارت (ع) است و برنامههای مختلف سوگواری در این مکان برگزار میشود.
مسجد مقدس جمکران به عنوان میعادگاه عاشقان حضرت ولیعصر (عج)، بقاع متبرکه امامزادگان، مساجد و تکایای سطح شهر قم نیز امروز پذیرای عزاداران بوده و مراسم متنوع عزاداری و مرثیهخوانی در آنها جریان دارد.
عزاداریهای ۲۸ صفر تنها به مرکز شهر قم محدود نمانده و در دیگر شهرها و بخشهای استان از جمله کهک، خلجستان، قنوات، سلفچگان و جعفریه نیز آئینهای سنتی عزاداری با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
در بسیاری از روستاهای استان هم مساجد و حسینیهها محل اجتماع سوگوارانی است که با برگزاری دستههای سینهزنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز میکنند.
این مراسمها که با تلاوت قرآن، سخنرانی روحانیون، ذکر مصیبت و مدیحهسرایی همراه است، جلوهای دیگر از دلدادگی مردم قم و استان به رسول گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.
