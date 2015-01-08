برای بزرگداشت ایام شهادت و ولادت توازن برقرار شود

حجت الاسلام سيد علي طاهري در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آنچه که در سیره اهل بیت بوده اینکه در خصوص عزاداری در سیره سیدالشهدا اهتمام ویژه ای داشته باشند بر همین اساس پیروان و علاقمندان به اهل بیت در سراسر جهان اسلام، دوماه محرم و صفر را برای آشنایی بیشتر با اهداف قیام نورانی سید الشهدا، مظلومیت آن حضرت، درسها و عبرت هایی که می شود از عاشورا گرفت برنامه دارند.

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم علاوه بر محرم و صفر و ایام فاطمیه که جای خودش را دارد و حائز اهمیت است هر روز به یک مناسبتی دهه ای را برای عزاداری اعلام کنیم قطعا مطلوب قران، اسلام و اهل بیت نیست چراکه هیچ گاه این بزرگواران دستور به این اقدام نداده اند.

وی برگزاری دهه کاظمیه، جوادیه و باقریه را نادرست دانست و اذعان کرد: این دست نیست که برای شهادت امام کاظم(ع)، امام رضا(ع) و یا امام جواد(ع)10 روز عزاداری کنیم اما حدیث از امام رضا(ع) داریم که در ماه محرم کسی حضرت سید الشهدا را خندان نمی دید و هرچه به روز عاشورا نزدیکتر می شد حزن و اندوه آن حضرت بیشتر می شد.

حجت الاسلام طاهری خاطر نشان کرد: درباره سید الشهدا این حدیث از امام رضا(ع) نقل شده است اما اینکه برای پدرشان دهه کاظمیه، دهه جوادیه و یا دهه باقریه برگزار کنیم، در سیره اهل بیت نیست.

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي توجه به شهادت ائمه را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: باید به این امرتوجه شده و حرمت آن حفظ شود تا در سایر روزها مردم به کارهای روزمره خود بپردزند.

نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي در خاتمه تاکید کرد: اینکه هر روز یک دهه را برای عزاداری مردم اعلام کنیم نه شیوه معصومین است و نه به بزرگان تعلق دارد از این رو باید به همان شیوه ای که در اسلام دستور داده شده عمل کنیم تا وظایف خود را به خوبی انجام داده باشیم.