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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۱

حجت الاسلام طاهری:

برای بزرگداشت ایام شهادت و ولادت توازن برقرار شود

برای بزرگداشت ایام شهادت و ولادت توازن برقرار شود

گرگان- نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي در خصوص برپایی مراسم عزاداری و ولادت ائمه، گفت: نیاز است برای بزرگداشت ایام شهادت و ولادت توازن برقرار باشد.

حجت الاسلام سيد علي طاهري در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آنچه که در سیره اهل بیت بوده اینکه در خصوص عزاداری در سیره سیدالشهدا اهتمام ویژه ای داشته باشند بر همین اساس پیروان و علاقمندان به اهل بیت در سراسر جهان اسلام، دوماه محرم و صفر را برای آشنایی بیشتر با اهداف قیام نورانی سید الشهدا، مظلومیت آن حضرت، درسها و عبرت هایی که می شود از عاشورا گرفت برنامه دارند.

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم علاوه بر محرم و صفر و ایام فاطمیه که جای خودش را دارد و حائز اهمیت است هر روز به یک مناسبتی دهه ای را برای عزاداری اعلام کنیم قطعا مطلوب قران، اسلام و اهل بیت نیست چراکه هیچ گاه این بزرگواران دستور به این اقدام نداده اند.

وی برگزاری دهه کاظمیه، جوادیه و باقریه را نادرست دانست و اذعان کرد: این دست نیست که برای شهادت امام کاظم(ع)، امام رضا(ع) و یا امام جواد(ع)10 روز عزاداری کنیم اما حدیث از امام رضا(ع) داریم که در ماه محرم کسی حضرت سید الشهدا را خندان نمی دید و هرچه به روز عاشورا نزدیکتر می شد حزن  و اندوه آن حضرت بیشتر می شد.

حجت الاسلام طاهری خاطر نشان کرد: درباره سید الشهدا این حدیث از امام رضا(ع) نقل شده است اما اینکه برای پدرشان دهه کاظمیه، دهه جوادیه و یا دهه باقریه برگزار کنیم، در سیره اهل بیت نیست.

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي توجه به شهادت ائمه را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: باید به این امرتوجه شده و حرمت آن حفظ شود تا در سایر روزها مردم به کارهای روزمره خود بپردزند.

نماينده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي در خاتمه تاکید کرد: اینکه هر روز یک دهه را برای عزاداری مردم اعلام کنیم نه شیوه معصومین است و نه به بزرگان تعلق دارد از این رو باید به همان شیوه ای که در اسلام دستور داده شده عمل کنیم تا وظایف خود را به خوبی انجام  داده باشیم.  

 

کد مطلب 2460797

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