خط لوله نفت دروژبا هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان با اشاره به چند حمله انجام شده به خط لوله انتقال نفت دروژبا در مرز با بلاروس در شب گذشته، اعلام کرد که به علت هدف قرار گرفتن خط لوله دروژبا، انتقال نفت در این خط لوله نفتی، متوقف شده است.

همزمان رسانه های روسی اعلام کردند که یک ایستگاه پمپاز نفت خط لوله دروژبا در استان بریانسک روسیه از سوی پهپادهای اوکراینی هدف قرار گرفته است.

از سوی دیگر مجارستان و اسلواکی از اتحادیه اروپا خواستند که امنیت انتقال نفت از طریق خط لوله دروژبا را پس از حمله به آن تضمین کنند.

گفتنی است که خط لوله نفتی دروژیا، جریان نفت روسیه را به مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و آلمان منتقل می کند.