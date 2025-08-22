واکنش شدیداللحن بوداپست به حمله اوکراین به خط لوله نفتی دروژبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پیتر سیارتو وزیر خارجه مجارستان امروز جمعه به حملات اوکراین به خط لوله دروژبا واکنش نشان داد و آنرا غیرقابل قبول دانست.

وزیر خارجه مجارستان تاکید کرد: حملات اوکراین به خط لوله انتقال نفت دروژبا فقط به روسیه آسیب نمی زند بلکه به مجارستان و اسلواکی نیز ضربه می زند. این حملات پذیرفتنی نیست.

سیارتو بیان کرد: خط لوله نفتی دروژبا، نقش اساسی در تامین انرژی مجارستان دارد. توقف جریان نفت، امکان انتقال نفت به کشور ما را غیرممکن می سازد. هر تهدیدی علیه انتقال نفت و زیان های ناشی از آن غیرقابل قبول است.

گفتنی است که خط لوله نفتی دروژیا، جریان نفت روسیه را به مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و آلمان منتقل می کند.