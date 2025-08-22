  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

واکنش شدیداللحن بوداپست به حمله اوکراین به خط لوله نفتی دروژبا

وزیر خارجه مجارستان به حملات اوکراین به خط لوله دروژبا واکنش نشان داد و آنرا غیرقابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پیتر سیارتو وزیر خارجه مجارستان امروز جمعه به حملات اوکراین به خط لوله دروژبا واکنش نشان داد و آنرا غیرقابل قبول دانست.

وزیر خارجه مجارستان تاکید کرد: حملات اوکراین به خط لوله انتقال نفت دروژبا فقط به روسیه آسیب نمی زند بلکه به مجارستان و اسلواکی نیز ضربه می زند. این حملات پذیرفتنی نیست.

سیارتو بیان کرد: خط لوله نفتی دروژبا، نقش اساسی در تامین انرژی مجارستان دارد. توقف جریان نفت، امکان انتقال نفت به کشور ما را غیرممکن می سازد. هر تهدیدی علیه انتقال نفت و زیان های ناشی از آن غیرقابل قبول است.

گفتنی است که خط لوله نفتی دروژیا، جریان نفت روسیه را به مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و آلمان منتقل می کند.

کد خبر 6567867

