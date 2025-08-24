حملات متقابل پهپادی اوکراین و روسیه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند که به دنبال فعال شدن آژیرهای خطر، انفجارهایی در استان‌های «سومی» و «پولتاوا» ی رخ داده است. همچنین، در شهر پاولوهراد در استان دنیپروپتروفسک در شرق اوکراین نیز همزمان با هشدار حمله هوایی، صدای انفجار گزارش شده است.

از سوی دیگر، مقامات جمهوری دونتسک اعلام کردند نیروهای اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته پنج بار مناطق تحت کنترل این جمهوری را هدف حمله قرار داده‌اند.

در روسیه نیز همزمان با افزایش حملات پهپادی، ولادیمیر ولادیمیروف، فرماندار «استاوروپول»، از تهدید حمله پهپادی خبر داد.

همچنین در منطقه «اورنبرگ» نیز وضعیت هشدار حمله پهپادی لغو شد.

وزارت دفاع روسیه بامداد امروز همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی ساعات گذشته، ۵۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک روسیه منهدم کرده‌اند،

براساس همین گزارش، تنها منطقه «بریانسک» روسیه، ۲۱ پهپاد هدف قرار گرفته است.

وزارت شرایط اضطراری روسیه نیز نسبت به خطر حمله پهپادی در منطقه «سامارا» هشدار داده است.

همزمان، محدودیت‌های پرواز در فرودگاه «شرمتیوو» مسکو که ساعاتی پیش برقرار شده بود، لغو و پروازها از سر گرفته شد.