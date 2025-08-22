  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

آزادسازی مناطق جدید در دونتسک به دست ارتش روسیه

آزادسازی مناطق جدید در دونتسک به دست ارتش روسیه

وزرات دفاع روسیه از آزاد سازی مناطق جدیدی به دست نیروهای ارتش این کشور در دونتسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش روسیه مناطق جدیدی را به تصرف خود درآوردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی، شهرک های ولادیمیر ووکا، روسین یار و کاتیونووکا در دونتسک را آزاد کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که طی هفته گذشته ۱۶۱۰ نظامی اوکراینی از سوی نیروهای واحد جنوب ارتش روسیه از پا درآمده اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین مراکز نظامی و زیرساختهای انرژی اوکراین را طی هفته گذشته هدف قرار دادند.

نیروهای واحد شمال ارتش روسیه نیز طی هفته گذشته ۱۱۲۰ نیروی اوکراینی را از پا درآوردند.

طبق وزارت دفاع روسیه، همچنین ۵۵ نیروی اوکراینی در منطقه عملیات نیروهای دنیپر از پا درآمدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای تسینتر نیز عملیات خود را ادامه داده و طی هفته گذشته ۲۸۴۰ نیروی اوکراینی را از پا درآوردند.

کد خبر 6567820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها