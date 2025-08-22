آزادسازی مناطق جدید در دونتسک به دست ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش روسیه مناطق جدیدی را به تصرف خود درآوردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی، شهرک های ولادیمیر ووکا، روسین یار و کاتیونووکا در دونتسک را آزاد کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که طی هفته گذشته ۱۶۱۰ نظامی اوکراینی از سوی نیروهای واحد جنوب ارتش روسیه از پا درآمده اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین مراکز نظامی و زیرساختهای انرژی اوکراین را طی هفته گذشته هدف قرار دادند.

نیروهای واحد شمال ارتش روسیه نیز طی هفته گذشته ۱۱۲۰ نیروی اوکراینی را از پا درآوردند.

طبق وزارت دفاع روسیه، همچنین ۵۵ نیروی اوکراینی در منطقه عملیات نیروهای دنیپر از پا درآمدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای تسینتر نیز عملیات خود را ادامه داده و طی هفته گذشته ۲۸۴۰ نیروی اوکراینی را از پا درآوردند.