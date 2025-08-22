  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

سفر ناگهانی دبیرکل ناتو به کی‌یف زیر حمله موشکی روسیه

سفر ناگهانی دبیرکل ناتو به کی‌یف زیر حمله موشکی روسیه

همزمان با سفر ناگهانی دبیرکل ناتو به کی‌یف، صدای آژیر حمله موشکی روسیه در پایتخت اوکراین و هفت شهر دیگر این کشور به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری به به نقل از روسیا الیوم، همزمان با سفر ناگهانی «مارک روته» دبیرکل ناتو به کی یف پایتخت اوکراین، آژیر خطر حمله موشکی روسیه در این شهر و دست کم هفت استان دیگر این کشور به صدا درآمد.

مارک روته در این سفر ناگهانی طی سخنانی گفت: کشورهای اروپایی عضو ناتو تنها در عرض یک ماه، ۱.۵ میلیارد دلار سلاح، از جمله سامانه‌های دفاع هوایی و مهمات، برای اوکراین از ایالات متحده خریداری کردند. این خریدها ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ناتو پس از پایان جنگ به طور فعال در تقویت ارتش اوکراین مشارکت خواهد کرد.

دبیرکل ناتو همچنین مدعی شد که امریکا متعهد به ارائه ضمانت‌های امنیتی به اوکراین است.

کد خبر 6567912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها