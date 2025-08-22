به گزارش خبرگزاری به به نقل از روسیا الیوم، همزمان با سفر ناگهانی «مارک روته» دبیرکل ناتو به کی یف پایتخت اوکراین، آژیر خطر حمله موشکی روسیه در این شهر و دست کم هفت استان دیگر این کشور به صدا درآمد.
مارک روته در این سفر ناگهانی طی سخنانی گفت: کشورهای اروپایی عضو ناتو تنها در عرض یک ماه، ۱.۵ میلیارد دلار سلاح، از جمله سامانههای دفاع هوایی و مهمات، برای اوکراین از ایالات متحده خریداری کردند. این خریدها ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ناتو پس از پایان جنگ به طور فعال در تقویت ارتش اوکراین مشارکت خواهد کرد.
دبیرکل ناتو همچنین مدعی شد که امریکا متعهد به ارائه ضمانتهای امنیتی به اوکراین است.
