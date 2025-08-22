https://mehrnews.com/x38Qsz ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵ کد خبر 6567791 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵ اولین فیلم از حمله به ماشین نیروی انتظامی در منطقه دامن ایرانشهر ایرانشهر - اولین فیلم حمله به دو ماشین نیروی انتظامی در دامن ایرانشهر منتشر شد. دریافت 2 MB کد خبر 6567791 کپی شد مطالب مرتبط جزئیات انهدام ۲ تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان انهدام ۲ تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان درگیری نیروهای امنیتی با تروریست ها در نیمروز برچسبها حمله تروریستی ایرانشهر نیروی انتظامی
نظر شما