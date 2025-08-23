پیام علمای اهل سنت ایرانشهر در خصوص حادثه تروریستی روز گذشته این شهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - یوسف برادران مهر: روز گذشته بار دیگر دست پلید تروریسم امنیت و آرامش کشورمان را هدف قرار داد. گروهک تروریستی جیش‌الظلم، مزدور و دست نشانده صهیونیسم، با اقدامی بزدلانه و شیطانی، ۵ نفر از مأموران حافظ امنیت در منطقه «دامن» شهرستان ایرانشهر را به شهادت رساند و مردم این مرز و بوم را عزادار کرد.

این گروهک تروریستی که سابقه طولانی در ایجاد ناامنی و ترور بی‌رحمانه دارد، بار دیگر ذات خبیث و ضد انسانی و خوی حیوانی خود را به نمایش گذاشت.

شهادت این عزیزان، نه تنها خللی در اراده پولادین نظام اسلامی ایجاد نمی‌کند، بلکه عزم ما را برای مقابله با تروریسم و دفاع از امنیت ملی راسخ‌تر می‌سازد.

این اقدامات تروریستی اتحاد و همدلی مردم را مستحکم می‌سازد

دشمنان بدانند که چنین اقدامات کور و بزدلانه‌ای، نه تنها نمی‌تواند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند، بلکه اتحاد و یکپارچگی ملت را بیشتر از پیش مستحکم می‌سازد. ما با تکیه بر ایمان و عزم راسخ، اجازه نخواهیم داد تا امنیت و آرامش کشورمان به خطر بیفتد.

شهرستان ایرانشهر، با تاریخ و فرهنگی غنی، همواره خاستگاه علم و دانش و تربیت یافتگان دین بوده است. منطقه دامن، یکی از بخش‌های این شهرستان، با اصالتی کهن و مردمانی با فرهنگ، نماد مقاومت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی است. در ادامه به مصاحبه دو تن از علمای برجسته دامن ایرانشهر می‌پردازیم.

ضرورت جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و هوشیاری مردم

امام جمعه اهل سنت مسجد حقانیه ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های امنیتی وظیفه‌ای جز ایجاد آرامش و امنیت برای مردم ندارند و باید در این مسیر با قاطعیت گام بردارند.

مولوی عبدالصمد دامنی افزود: متأسفانه در برخی مناطق مشاهده می‌شود که سلاح در اختیار افراد ناشناس قرار گرفته و همین مسئله به حوادث خونین و ناگوار منجر می‌شود. این کار از نظر ما عملی ضد انسانی و ضد اسلامی است.

وی تاکید کرد: بارها به مسئولان تذکر داده‌ام که باید تمرکز اصلی روی جمع‌آوری اسلحه باشد، نه صرفاً برخورد با مسائل جزئی مثل قاچاق سوخت یا بنزین. زیرا اسلحه اگر در دست هر فرد ناشایستی باشد، دیر یا زود در مسیر نادرست استفاده خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت مسجد حقانیه ایرانشهر گفت: اگر امروز اسلحه در دست مردم عادی باشد، فردا می‌تواند علیه همان مردم یا حتی نیروهای نظامی به کار گرفته شود. بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر این سلاح‌ها جمع‌آوری و از دسترس افراد غیرمسئول خارج شود. چنین وضعیتی برای امنیت جامعه بسیار خطرناک است و هیچ توجیهی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به حادثه دامن، خطاب به مردم منطقه بیان کرد: مردم باید هوشیار باشند و آگاهانه رفتار کنند. اگر فرد یا افرادی مشکوک را مشاهده کردند، وظیفه دارند موضوع را به نهادهای مسئول اطلاع دهند. همچنین نباید به افراد ناشناس یا مسلح اجازه دهند در خانه‌هایشان پناه بگیرند یا در محافلشان حضور پیدا کنند. زیرا این افراد می‌توانند به امنیت و آرامش همه جامعه لطمه وارد کنند.

مولوی دامنی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت کشور و استان، تنها با تلاش نیروهای انتظامی تأمین نمی‌شود، بلکه همکاری و همیاری مردم نیز در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. همه مردم باید حساسیت بیشتری نسبت به تحرکات افراد اخلال‌گر و آشوب‌طلب داشته باشند و اجازه ندهند عده‌ای محدود با اقدامات مسلحانه، خون مسلمانان را بریزند و آرامش جامعه را بر هم بزنند.

حمله تروریستی به مأموران امنیت در روز وفات پیامبر اسلام رفتاری ناجوانمردانه است

امام جمعه اهل سنت مسجد محمد رسول الله ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز جمعه؛ روز عبادت، بندگی، بازگشت و توبه به درگاه الله تبارک و تعالی، روزی است که مسلمانان باید در جستجوی غفران الهی باشند و دل‌های خود را به سوی پروردگار برگردانند. تقارن این روز، با روز وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، اهمیت دوچندان دارد.

مولوی شمس الحق دامنی افزود: اما تأسف‌بار است که در چنین روزی برخی افراد دست به جنایت‌های سنگین و ناجوانمردانه می‌زنند؛ رفتاری که جز سفاهت و سفاکیت نمی‌توان نام دیگری بر آن نهاد.

وی بیان کرد: ما این اعمال زشت، ناپسند و ننگین را به شدت محکوم می‌کنیم و امیدواریم خداوند متعال چنین افراد را اگر قابل هدایت‌اند، به راه راست هدایت کند، و اگر نه، ریشه ظلم و فسادشان را بخشکاند.

امام جمعه اهل سنت مسجد محمد رسول الله ایرانشهر در پایان گفت: از مسئولان تقاضا داریم که با هوشیاری، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اقدامات پیشگیرانه، از تکرار این خسارت‌های بزرگ جلوگیری کنند؛ چرا که جوانان مؤمن و دلاوری که برای امنیت و آرامش مردم جان‌فشانی می‌کنند، شایسته چنین شهادت‌های مظلومانه‌ای نیستند.

وی خطاب به مردم افزود: همچنین از مردم شریف می‌خواهیم با اتحاد، همدلی و همکاری، در حفظ امنیت جان و مال خود و جامعه کوشا باشند.