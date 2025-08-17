جزئیات انهدام ۲ تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزار مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در بیانیهای اعلام کرد: در ادامه اجرای رزمایش مقتدرانه سپاه در جنوب شرق؛ خانههای امن تروریستها در شمال و جنوب استان متلاشی و ۶ تروریست به هلاکت رسیده اند.
رزمندگان قرارگاه قدس با مشارکت سایر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی (سربازان گمنام امام زمان عجل الله) موفق به شناسایی و متلاشی نمودن دو خانه امن تروریستها در شمال و جنوب استان شده اند.
در این سلسله عملیاتهای جداگانه در استان، ۶ تروریست آموزش دیده که قصد انجام عملیاتهای خرابکارانه و تروریستی را داشتند به هلاکت رسیده و تعدادی از آنها نیز دستگیر شده اند.
در این عملیاتها و در پاکسازی خانه امن تروریستها در چابهار، ۲۵ کیلوگرم مواد منفجره، بمبهای آماده انفجار، چاشنی، ریموت، فتیله انفجاری، بیسیم و دیگر تجهیزات نظامی و عملیاتی نیز کشف و ضبط شده است.
همچنین در عملیات دیگری در شمال استان، یک خانه امن دیگر تروریستها شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت در این عملیات نیز ۶ تروریست آموزش دیده مسلح به هلاکت رسیده و تعدادی تروریست دستگیر شده اند.
ضمن تشکر از مردم فهیم و بصیر سیستان و بلوچستان تقاضا میشود شهروندان گرامی هرگونه اخبار و موارد مشکوک را از طریق سامانههای تلفنی ۱۱۴ و ۱۱۳ و ۱۱۰ و بازوهای فعال شده ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه در پیام رسانهای ایرانی اطلاع رسانی کنند.
