به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، زیرمجموعه‌های سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس(NHS) در کامبریا و شمال شرق شمال شرقی این کشور نخستین مراکزی هستند که به بیماران امکان دسترسی به اپلیکیشن Diabetes Health Check را می‌دهند.

قرار است این اپلیکیشن در اواخر امسال در سراسر کشور راه‌اندازی شود. سازندگان این اپلیکیشن در شرکت تشخیص PocDoc افزودند این آزمایش می‌تواند میلیاردها دلار برای NHS صرفه‌جویی کند.

تست جدید که استاندارد طلایی آزمایش خون‌گیری از انگشت را با یک اپلیکیشن موبایل هوشمند ترکیب می‌کند، قرار است درمان پیشگیرانه این بیماری را که سالانه ۸.۸ میلیارد پوند برای سرویس سلامت همگانی (NHS) هزینه دارد، متحول کند.

استیو روست، مدیرعامل PocDoc در این باره می‌گوید: امکان غربالگری خطر دیابت نوع دو، از جمله نشانگرهای زیستی خون از طریق یک برنامه تلفن هوشمند، چیزی است که قبلاً هرگز انجام نشده است.

روش جدید از نشانگر زیستی HbA۱c که میانگین سطح گلوکز خون را در دو تا سه ماه گذشته می‌سنجد، استفاده می‌کند. طی آزمایش، بیماران یک نمونه خون از انگشت خود می‌گیرند که روی دستگاه PocDoc، که به عنوان سنجش میکروفلوئیدیک شناخته می‌شود، قرار می‌گیرد. سپس بیمار با استفاده از اپ PocDoc آزمایش را اسکن و تقریباً بلافاصله نتیجه خود را دریافت می‌کند. این برخلاف فرآیندی است که در حال حاضر ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد.