به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، گروهی از پژوهشگران دانشگاه پکن به سرپرستی پروفسور دِنگ هونگ‌کوی برای نخستین بار توانستند سلول‌های بنیادی پرتوان انسان را به‌طور موفقیت‌آمیز به جزایر کامل اندوکرینی تمایز دهند. این جزایر به تغییرات غلظت گلوکز خون واکنش مؤثر نشان داده و توانایی چشمگیری در تنظیم قند خون دارند.

نتایج این تحقیق که در نشریه Cell Stem Cell منتشر شده، نشان می‌دهد که پیوند جزایر مشتق‌شده از سلول‌های بنیادی پرتوان (PSC-islets) می‌تواند درمانی نویدبخش برای بازگرداندن کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک باشد. قابلیت خودنوزایی و تمایز سلول‌های پرتوان، می‌تواند مشکل کمبود جزایر لانگرهانس اهدایی مورد نیاز برای پیوند را برطرف کند.

این دستاورد برای نخستین بار موفق شد جزایر PSC را بازسازی کند که شامل پنج زیرگروه اصلی سلول‌های اندوکرینی هستند. آزمایش‌ها روی موش‌های دیابتی نشان داد این جزایر هم در برابر هایپرگلیسمی (قند خون بالا) و هم در برابر هیپوگلیسمی (قند خون پایین) کارآمد بوده‌اند و پتانسیل قابل‌توجهی در بهبود درمان‌های دیابت دارند.

این پژوهش در واقع نخستین سیستم آماده‌سازی جزایر را معرفی می‌کند که قادر است نسبت پنج نوع سلول اندوکرینی را به‌طور دقیق تنظیم کند؛ رویکردی که می‌تواند راه را برای درمان‌های ایمن‌تر و مؤثرتر دیابت مبتنی بر سلول‌های بنیادی هموار سازد.