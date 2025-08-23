تصویر جدید «ترامپ» جنجال برانگیز شد+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، انتشار تصویر جدید از کبودی روی دست راست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با کرم رنگی پوشانده شده بود جنجال برانگیز شد.

روزنامه دیلی پست گزارش داد که کرم زده شده روی کبودی دست ترامپ در این تصویر کاملاً مشخص است. وی از زمانی که مجدداً در آمریکا به قدرت رسیده از این کرم‌ها برای پوشاندن کبودی دستش استفاده می‌کند.

سخنگوی کاخ سفید نیز مدعی شده بود که ترامپ روزانه با تعداد زیادی از آمریکایی‌ها دیدار می‌کند و بیش از هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ با آنها دست می‌دهد!

نویل ویلیامز خبرنگار آمریکایی نیز پیشنهاد داده بود ترامپ به جای دست دادن جور دیگری به آمریکایی‌ها واکنش نشان دهد.