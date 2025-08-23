  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۷

تصویر جدید «ترامپ» جنجال برانگیز شد+ عکس

انتشار تصویر جدید از کبودی دست ترامپ که با کرم رنگی پوشانده شده بود مجدداً سؤالاتی را در فضای مجازی در خصوص سلامتی وی برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، انتشار تصویر جدید از کبودی روی دست راست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با کرم رنگی پوشانده شده بود جنجال برانگیز شد.

روزنامه دیلی پست گزارش داد که کرم زده شده روی کبودی دست ترامپ در این تصویر کاملاً مشخص است. وی از زمانی که مجدداً در آمریکا به قدرت رسیده از این کرم‌ها برای پوشاندن کبودی دستش استفاده می‌کند.

سخنگوی کاخ سفید نیز مدعی شده بود که ترامپ روزانه با تعداد زیادی از آمریکایی‌ها دیدار می‌کند و بیش از هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ با آنها دست می‌دهد!

نویل ویلیامز خبرنگار آمریکایی نیز پیشنهاد داده بود ترامپ به جای دست دادن جور دیگری به آمریکایی‌ها واکنش نشان دهد.

