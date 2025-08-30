ترامپ کجاست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، غیبت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از سهشنبه هفته گذشته و عدم حضور در نشستهای مطبوعاتی و رویدادهای علنی و همچنین عدم اعلام برنامهای از سوی کاخ سفید درباره حضور وی در ملأ عام در آخر هفته جاری (میلادی) به گمانهزنیها درباره شرایط جسمانی وی دامن زده است.
کاربران فضای مجازی بلافاصله به غیبت ترامپ واکنش نشان داده و برخی نوشتهاند که او از انظار عموم «ناپدید» شده است. ترامپ از زمان جلسه کابینه در روز سهشنبه، در ملأ عام ظاهر نشده؛ اتفاقی که برای کسی مثل ترامپ، غیرعادی است!
برخی پیامها در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شدهاند که ترامپ تمام دیروز را ناپدید بوده است! به نوشته «رولکال» روزنامه مستقر در واشنگتن که اخبار مربوط به «کپیتول هیل» و کنگره آمریکا را پوشش میدهد، در فهرست برنامههای ۳۰ و ۳۱ آگوست کاخ سفید نیز هیچ رویداد عمومی برای وی به چشم نمیخورد و این موضوع ظاهراً به شایعات دامن زده است.
کاخ سفید تاکنون هیچ بیانیه یا اظهارنظری دراینباره نداشته و این گمانهزنیها در حالی است که وضعیت سلامتی ترامپ به ویژه با توجه به کبودی دائمی روی دستش، بحث برانگیز شده است.
کاربران چه میگویند؟
یکی از کاربران در ایکس نوشت که «دونالد ترامپ در ۲۴ ساعت گذشته دیده نشده و در دو روز آینده هم هیچ رویداد علنی و حضور عمومی برای وی برنامهریزی نشده است. چه اتفاقی افتاده؟»؛ دیگری نوشت که «ترامپ در طول آخر هفته در هیچ رویداد علنی شرکت نخواهد کرد. تصور هم نمیشود که امروز کسی او را دیده باشد.»
این گمانهزنیها در حالی است که ترامپ بهرغم غیبت در رویدادهای عمومی، در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» کاملاً فعال بوده است. دلیل عدم حضور عمومی ترامپ میتواند آخر هفته منتهی به روز کارگر در آمریکا باشد؛ این روز اول سپتامبر (دوشنبه ۱۰ شهریور) گرامی داشته میشود.
برنامههای ترامپ برای روز کارگر چیست؟
در ابتدا قرار بود ترامپ در دو آخر هفته پایانی آگوست، در اقامتگاهش در «بدمینستر» واقع در نیوجرسی اقامت داشته باشد اما به نوشته واشنگتنتایمز، او این برنامه را لغو کرده و قرار شد تا در کاخ سفید بماند.
در بحبوحه گمانهزنیها و شایعات، جیدیونس، معاون ترامپ به «یواسای تودی» گفت «اتفاقی که برای ترامپ افتاده، وحشتناک و او (ونس) آماده جانشینی ترامپ است!»
ونس با اشاره به کبودی دست چپ ترامپ که به سوژه فضای مجازی بدل شده است، گفت: بله، اتفاقات ناگواری رخ داده است. اما اطمینان دارم که رئیس جمهور ایالات متحده در شرایط خوبی قرار دارد و قصد دارد تا باقیمانده دوران ریاست جمهوریاش را سپری کند و کارهای بزرگی برای مردم آمریکا انجام دهد. و اگر گوش «شیطان» کر، مسئله هولناکی در کار باشد، نمیتوانم دوره آموزش حین خدمتی بهتر از ۲۰۰ روز گذشته را برای خودم تصور کنم.
ترامپ ۷۹ سال دارد و در زمان ادای سوگند در مراسم تحلیفش در ژانویه، مسنترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب گرفت که سوگند یاد میکند. پس از آنکه کاخ سفید ماه گذشته اعلام کرد که ترامپ به دلیل تورم پا و کبودی دست تحت آزمایش قرار گرفته است، وضعیت سلامتی وی برجسته شد.
کاخ سفید کبودی دست ترامپ را ناشی از «آسیب جزئی به بافت دست به دلیل دست دادن مداوم با مقامات و همچنین مصرف دائمی آسپرین» توصیف کرده است.
