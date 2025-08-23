واکنش ونزوئلا به اعزام ناوهای آمریکایی به سمت این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که اقدام آمریکا در مستقر کردن سه ناو نزدیک سواحل این کشور یک تلاش غیر مشروع برای تغییر نظام در ونزوئلا به شمار می‌رود.

وزیر خارجه این کشور نیز تاکید کرد که ونزوئلا آماده مقابله با هر گونه تجاوزی است.

۲ روز قبل رویترز و ای‌اف‌پی به نقل از منابع اعلام کردند که سه ناو جنگی آمریکا که به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور به آب‌های نزدیک ونزوئلا اعزام شده‌اند، تا آخر هفته جاری در منطقه مستقر خواهند شد؛ این بخشی از اقدامات واشنگتن برای مبارزه به قاچاق مواد مخدر از این کشور آمریکای لاتین خوانده شده است!

اعزام این ناوهای جنگی پس از آن انجام شده است که دولت ترامپ فشار بر نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را تشدید کرده است. واشنگتن به‌تازگی با ادعای همکاری مادورو با باندهای قاچاق کوکائین و مواد مخدر به آمریکا، مبلغ جایزه تعیین‌شده برای بازداشت وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد!

منابع خبری گفته‌اند که یک ناوگروه آبی-خاکی متشکل از سه ناوشکن موشکی کلاس «ایجیس» به سمت سواحل ونزوئلا حرکت کرده و تا یکشنبه هفته آینده به مقصد خواهند رسید.

دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که سه ناوشکن مذکور حامل ۴۵۰۰ نیرو شامل ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا هستند.

مادورو روز دوشنبه گفت که در واکنش به «تهدیدهای» آمریکا، میلیون‌ها شبه‌نظامی را به سراسر ونزوئلا اعزام خواهد کرد.