به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه‌وسومین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی به تشریح سازوکارهای حمایتی سازمان صدا و سیما برای محصولات فرهنگی حوزه کودک و نوجوان اختصاص یافت.

این نشست با حضور محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، احسان منشی رئیس انجمن تولید کنندگان اسباب‌بازی، امیرمسعود استادحسین نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن مَداد مدیرکل فنی صدا و تصویر صدا و سیما، سیدمحمدحسین میرطاهری نماینده شورای فرهنگ عمومی، لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و محمدحسین حبیب‌نژاد نماینده وزارت صمت در مجموعه جماران پارسیان، دهکده ایرانی کافه فانوس برگزار شد.

مسیرهایی برای بهره‌برداری و برنامه‌سازی در صداوسیما

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پنجاه‌وسومین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی، ضمن تشریح رویکردهای جدید در همکاری با صداوسیما، از فراهم‌شدن فرصت‌هایی در این حوزه برای تولیدکنندگان خبر داد.

وی با اشاره به سازوکارهای تازه برای بهره‌برداری از شخصیت‌ها و آی‌پی‌های (IP) سازمان صداوسیما گفت: بر اساس این سازوکار، برای مدت پنج سال حق بهره‌برداری واگذار می‌شود، در حالی که مالکیت آی‌پی برای صداوسیما محفوظ خواهد ماند. در این چارچوب، دو مسیر پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد؛ نخست، مسیر مستقل و مشارکتی در برنامه‌سازی که مؤثر اما هزینه‌بر است و دوم، مسیری تسهیل‌شده با هزینه کمتر که در آن شخصیت‌های موجود صداوسیما مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در عین حال اگر مجموعه‌ای مانند کانون پرورش فکری شخصیت جدیدی همچون «بچه‌زرنگ» معرفی کند، شرایط همکاری و پخش آن از صداوسیما نیز فراهم خواهد شد. بر این اساس، تولیدکنندگان می‌توانند به‌ازای حق پخش، از ظرفیت تبلیغات و فروش محصولات خود در آنتن رسانه ملی بهره‌مند شوند. این فرصت طلایی به‌ویژه برای برندها و شرکت‌های تولیدکننده ارزشمند است.

وی ضمن قدردانی از محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما و همکارانش در صداوسیما، این طرح را راهی برای خروج از دیوان‌سالاری‌های دست‌وپاگیر گذشته دانست و گفت: این اتفاق مسیر را برای تولیدکنندگان باز کرده و به رونق اقتصادی در حوزه اسباب‌بازی و محصولات فرهنگی کمک خواهد کرد.

علامتی با اشاره به ضرورت تعیین ضوابط و استانداردها افزود: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای زیرمجموعه شورای سیاست‌گذاری تشکیل شود تا آئین‌نامه‌های لازم را تدوین و مصوب کند. در این چارچوب، اسباب‌بازی‌هایی که پیش‌تر تأییدیه شورای نظارت را دریافت کرده‌اند، بدون نیاز به تأییدهای مجدد وارد چرخه همکاری با صداوسیما خواهند شد.

سازوکارهای حمایتی و برنامه‌سازی مشارکتی برای صنعت کودک و نوجوان

محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیمای جمهوری اسلامی ایران با تشریح روند حمایت‌های سازمان صدا و سیما از محصولات فرهنگی حوزه کودک و نوجوان، به تشریح دو مسیر حمایتی اصلی برای صنعت اسباب‌بازی پرداخت و بر ضرورت تکمیل زنجیره حمایتی برای پیشرفت کیفیت و تجاری‌سازی محصولات ایرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به نشست‌های پیشین شورای نظارت بر اسباب‌بازی گفت: سازوکارهای حمایتی بخش کودک و نوجوان سازمان اکنون به جمع‌بندی رسیده است. هدف ما ایجاد فرصت‌های مؤثر برای تولیدکنندگان و هم‌زمان تضمین سلامت و کیفیت محصولات ارائه شده به مخاطب کودک است.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: مسیر «برنامه‌سازی مشارکتی» تولید یک برنامه تلویزیونی مستقل بر محور یک محصول یا شخصیت است، که در آن محتوا مستقل بوده و در عین حال فرصت تبلیغ محصول در قالب برنامه ایجاد می‌شود. این مسیر ضمن افزایش تأثیرگذاری محتوا، امکان معرفی و توسعه شخصیت‌ها و محصولات را فراهم می‌کند.

مدیر شبکه کودک سیما همچنین مسیر «بازارپردازی (مرچندایز) تسهیل شده» بیان کرد و گفت: در این مسیر، تولیدکنندگان با انتخاب شخصیت‌های موجود در سازمان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و معافیت‌های بازارپردازی، محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند. این مسیر ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است و برای توسعه پایدار صنعت اسباب‌بازی طراحی شده است.

وی با بیان این‌که حدود ۲۵ شخصیت در حال حاضر آماده ورود به چرخه تجاری هستند، افزود: تولیدکنندگان می‌توانند برای مدت ۵ سال مجوز بهره‌برداری از IP سازمان را دریافت کنند و بر اساس آن محصولات متنوعی شامل عروسک، اسباب‌بازی، نوشت‌افزار و سایر محصولات جانبی تولید کنند.

باطنی به تجربه موفق انیمیشن‌های «پسر دلفینی» و «بچه زرنگ» اشاره کرد و توضیح داد: با اجرای برنامه‌سازی مشارکتی و واگذاری حق‌نشر تلویزیونی محصولات، تولیدکنندگان توانستند ضمن حفظ استقلال محتوایی، تبلیغات مؤثری داشته باشند که تقاضا و فروش محصولات آن‌ها به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است.

وی درباره سازوکار نظارت بر فرآیند تبلیغات توضیح داد: یک شورای نظارتی در کنار شورای اسباب‌بازی ایجاد شده است تا همه محصولات و برنامه‌های مشارکتی از نظر محتوایی، فنی و سلامت مورد بررسی قرار گیرند. این شورا مسئولیت دارد که اطمینان حاصل کند تبلیغات به شکل مناسب و متناسب با مخاطب کودک ارائه می‌شود و هیچ اثر منفی بر تجربه مخاطب نگذارد.

باطنی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از شخصیت‌های ایرانی، گفت: این سازوکارها علاوه بر توسعه بازار داخلی، مسیر ورود شخصیت‌های ایرانی به عرصه بین‌المللی را نیز هموار می‌کند و می‌تواند نقطه عطفی در رشد و رونق صنعت اسباب‌بازی کشور باشد.